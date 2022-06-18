泽连斯基赴乌克兰南部前线视察 俄乌继续在北顿内茨克外围激烈交战

泽连斯基/乌克兰/俄罗斯

乌克兰总统泽连斯基周六罕见离开基辅，访问饱受战争蹂躪的南部城市尼古拉耶夫敖德萨地区，这是自俄罗斯入侵以来泽连斯基首次访问此地。与此同时，在乌东北顿内茨克市外围，俄乌两军继续激烈交战。

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法新社报道，乌克兰总统府发布的一段视频显示，泽连斯基视察了受损严重的地区行政大楼，并在尼古拉耶夫与地区官员举行会议。

战前这座港口和工业城市拥有近50万人口，目前仍然在乌克兰的掌控之中，不过该城靠近几乎完全被俄罗斯占领的赫尔松地区。由于尼古拉耶夫位于通往乌克兰最大港口敖德萨的必经之路上，所以仍然是俄军攻击的目标。

就在泽连斯基出访的前一天，俄军对尼古拉耶夫发射导弹，造成2死20伤。

泽连斯基随后前往邻近的敖德萨地区。他在看似地下避难所的地方向军人颁发奖牌，并与他们合影。泽连斯基赞扬士兵们的勇气。

与此同时，在乌东北顿内茨克市外围，俄乌两军继续激烈交战。

乌克兰东部卢甘斯克州州长盖戴周六表示，乌克兰与俄罗斯的部队正在北顿内茨克市外的村庄进行"激烈战斗"。数周来俄军一直试图占领这座城市。

盖戴在Telegram上表示："最激烈的战斗正在北顿内茨克附近进行。他们（俄罗斯）并未完全控制这座城市。乌克兰守军正在各个方向与俄罗斯人作战。他们击落了一架飞机，并俘虏了一些士兵。"

盖戴并表示，与北顿内茨克隔河相望、仍受乌克兰控制的城市利西昌斯克（Lysychansk），正遭到"猛烈砲击"。

卢甘斯克州长盖代还表示，俄罗斯正从其他战区调派大量后备军到北顿涅茨克，试图全面控制这座城市。

盖代对国家电视台表示，俄军已控制北顿涅茨克大部分地区，这几天俄军将调派所有后备力量到当地。

另据英国国防部表示，俄罗斯可能在过去48小时内重新努力向乌克兰东部城市伊久姆南部推进。

英国国防部在推特上发表的情报更新中表示，俄罗斯的目标是深入顿涅茨克地区，并从北部包围四面楚歌的西维罗顿涅茨克市。