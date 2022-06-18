热浪席卷欧洲 法国及英国刷新高温纪录

法国/英国/酷暑

席卷南欧的热浪周六在法国及英国都刷新高温纪录，在法国西南部地区，最高温度达到摄氏42/43°；而在西班牙，消防人员奋力扑救迫使数百人离开家园的森林火灾。正如科学家警告，在气候变迁下，热浪来袭较以往强烈且时间提前。

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法新社报道，周六近四分之三的法国人口，即4500万人，处于红色或橙色的高温酷暑警戒之中。周六下午气温持续攀升，特别是在西南部地区，在阿基坦南部( Aquitaine)温度高达42°/43°C，尤其是在比亚里茨 (Biarritz)到达创纪录的42.9°C，比 2003年上一次的高温记录高出2.3°C。

法国气象部门称，热浪从西南向东北席卷全国，西南部、中部和巴黎地区的气温也高达37至41°C之间。

法国政府部门向老弱病群体发出高温警告。法国卫生部长布吉尼昂（Brigitte Bourguignon）在东南部里昂附近的维尼向媒体表示："各大医院已人满为患，但仍设法继续收治病人。"

由于高温酷暑，许多体育和文化活动都被取消。

英国周六出现了今年以来最高气温，午后不久达到摄氏30度以上。

这是英国一连第3天刷新气温纪录，15日为摄氏28度以上，16日为29.5度。

西班牙地方当局周六表示，西北部库莱布拉山脉（Sierra de la Culebra）地区森林大火烧毁了将近9000公顷林地，迫使大约200人撤离家园。中部狂人国主题乐园（Puy du Fou）则因附近发生大火，有3000多人疏散。

西班牙其他多个地区的消防队员也正奋力灭火，包括加泰罗尼亚林区，当地的高温天气增加了灭火难度。

西班牙多数地区周六气温都高出摄氏35度，某些地区突破40度。

据世界气象组织表示，席卷西欧和英国的强烈热浪来自北非。 该组织解释说，亚速尔群岛和马德拉群岛之间的大西洋低压系统正在推动暖锋，将其推向西欧。

尽管现在只是6月中旬，西班牙和法国一些地区的气温平均比一年中这个时候的平均气温高出10摄氏度以上。

在法国，热浪紧随有记录以来最温暖和最干燥的五月，法国国家气象局表示，这是自1947年以来最早的热浪。

在西班牙，本周该国内陆部分地区的气温连续几天超过40摄氏度，而最近几天托莱多省的气温比这一温度还高。

英国《独立报》上发表的一篇文章，对世界未能解决气候危机的严重性发出警告，并指出，世界不同国家气温的显着升高预示着，如果不采取补救措施，人类将面临严峻的未来。