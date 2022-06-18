银行: 上海排队限号 郑州“红码”限行 习近平整改金融

中国/金融

连日来，中国银行界发生异象：上海银行门口储户取钱需排长队拿号，河南几个银行爆雷后，当局用疫情“红码”限制储户行走。习近平召集政治局会议审议了金融单位第8轮”整改报告...强调要坚持以习近平思想为指导，坚定不移走中国特色金融发展之路”。

广告 继续浏览后续

上海

据新浪财经今天6月18日消息说，近日上海多家银行天天有储户排长队等候取钱。有的老人凌晨2时，搬来小板凳，在中国邮政储蓄银行上海浦东新区洋泾营业所坐等排号，然而，5点不到就已“无号”可取。银行窗口办理业务每天限号40个，自动取款机时好时坏，附近居民尤其是老人们存钱、取钱、转账甚至缴纳水电煤费来回折腾好多天，还是无法办理，叫苦不迭。

据张女士反映，徐汇区天钥桥路的中国邮政储蓄银行徐汇支行从6月初开始就大排长龙，门外有不少老人排队等候，往往一排就是几个小时，张女士用手机记录下了6月6日、7日、13日、14日银行门口排队情况，画面中有拄拐杖的老人。

河南

另据消息，河南几家村镇银行暴雷后，中国各地“苦主”前往郑州市抗议当局对几家地方银行进行调查时，冻结了他们的存款。但他们中的许多人抵达后发现自己手机上的健康码从绿色变成了红色，这意味着他们将无法自由行动。

据纽约时报的报道，浙江一家纺织企业的老板汤姆·张（音）表示，周日在前往郑州的火车上，他的健康码就变红了，但他是来自并没有新冠病例的城镇。他还说，抵达郑州后，警察拦住他，告诉他红码意味着他已构成公共卫生风险。他说，郑州警方将他拘留在当地一处图书馆大约12个小时之久。汤姆·张说，他的账户里大约有300万元存款。

汤姆·张去河南讨说法，綠码变红码并非个案，河南几家村镇银行的数百名储户几个月以来无法正常取款。许多上访者都将自己的红码发到中国的社交媒体上，表明这种莫名其妙的变色并非巧合。他们的控诉很快激起了公愤和质疑。

习近平金融整改

习近平6月17日主持政治局会议审议“第八轮巡视金融单位整改报告”。这次会议据官媒新华社透露“还研究了其他事项”。

据报道，该次会议指出，以习近平为核心的党中央高度重视巡视工作，将其作为推进“自我革命”、“从严治党”的战略性制度安排。

会议还说，金融单位党委履行整改主体责任，一些“突出问题”和“风险隐患”得到了化解...。

中共纪检监察机关和组织部门“严肃查处”了一批违纪违法问题。

这次会议最后强调，要坚持以习近平思想为指导，...“坚定不移走中国特色金融发展之路”。