中国南部强烈暴风雨 已知5人遇难

华南暴雨

强烈暴风雨袭击中国南部，已知广西有5人遇难。中国水利部和气象局6月19日联合发布今年首个红色山洪灾害气象预警。

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路透社今天6月19日报道，中国南部遭受强雷暴袭击，造成洪水和泥石流，一些地区录得60年来最严重的降雨。

在中国西南部的贵州省，街道变成了山洪，汽车和房屋被冲走。在邻近的广西自治区，已知有5名村民因房屋倒塌而死亡。此外，广西也有关于泥石流的报道。

中国水利部和气象局今天6月19日18点联合发布今年首个红色山洪灾害气象预警。预计从今晚20点开始的24小时内，浙江西部、江西东北部等部分地区橙色预警，发生山洪灾害可能性大。其中，江西东北部局地红色预警，发生山洪灾害可能性很大。其他地区也可能因局地短时强降水引发山洪。各地须做好实时监测、防汛预警和转移避险等防范工作。

中国国家防总、应急管理部今天召开防汛专题视讯会商。据中国央视报导，会商指出，珠江流域西江、北江干流以及柳江等主要支流全面复涨，西江即将出现今年第4次编号洪水，北江将出现今年第2次编号洪水。据气象预计，随着雨带北移，西南地区及长江中下游部分地区，贵州、江西、浙江等地可能造成暴雨洪涝灾害。

针对珠江流域较大洪水，中国国家防总今天继续维持防汛3级应急响应（一共4级，1级最为严重），已派出工作组和专家组在广东、广西指导协助地方开展防汛抗洪工作。

路透社说，根据天气预报，贵州、江西、安徽和浙江等省以及广西地区的大雨预计仍将持续到下周初。

该报道说，今年的夏季降雨比往年更猛烈，时间更长，特别是在广西、广东和福建，这些地方，出现了1961年以来最强的降雨。