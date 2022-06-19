中国外交部4万字长文批美 声称"被无底线打压"

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中国外交部周日发布4万字长文，批判美国对中国认知的"谬误和事实真相"。文章声称，美国在"运用内外全部资源对华进行无底线遏制打压"，并指已有1000多家中企被美制裁。

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中央社报道，根据中国外交部网站，这篇长文宣称，美国国务卿布林肯日前发表的对中国政策演讲是"渲染中国威胁、干涉中国内政、抹黑中国内外政策"，试图发起对中国全面遏制打压，因此中方列出美方的21项"谬误"予以辩驳。

中国外交部的文章指，美方长期在台湾、涉疆、涉藏、涉港等涉及中国核心利益议题上"粗暴干涉中国内政"。

对于美国表示奉行基于台湾关系法、美中三个联合公报、对台六项保证的"一个中国政策"，且对台政策不变，这篇文章宣称这是"谬误"。事实真相是美国"虚化、掏空一个中国原则，企图'以台制华'，是当前台海和平稳定面临的主要威胁之一"。

文章声称，台湾关系法和对台六项保证"违背了美方在中美三个联合公报中所作的承诺"，"从一开始就是非法和无效的"；并指出美国迄今对台军售总额超过700亿美元，以及2021年以来，美国领导人先后3次公开表示，如台海发生战争，美将协防台湾。

文章还针对美国民主制度批判，指"美方认为美国民主模式是美国在与中国竞争中最强大的资本之一"是一大谬误。指美国民主是"富人游戏"、"少数菁英统治"，美国民主实践"乱象丛生"。

同时文章则宣称，中国共产党领导人民实现"全过程人民民主"，并"日益得到国际社会广泛认同和赞誉"。

在经济方面，这篇文章声称，美国滥用自身金融霸权和技术优势，借维护国家安全之名大搞经济胁迫，实施非法单边制裁与"长臂管辖"；美国围堵中国高科技企业，迄今已将1000多家中国企业列入各种制裁清单，打压包括TikTok、微信在内的中国社交媒体应用程式。

至于中国在俄乌战争的立场，文章辩称，"中方在乌克兰问题上始终秉承客观公正立场，同大多数国家的立场一致"，推行冷战思维和强权政治才是乌克兰危机的根源。而美国连续推动北约东扩，是"乌克兰危机的始作俑者"。