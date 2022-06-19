中国船只连续11天进入钓鱼岛周边日本认为是“领海”的海域

地源政治

日本第11管区海上保安总部（那霸）19日称，18日驶入钓鱼岛周边日本声称为“领海”海域的2艘中国海警船于日本时间19日11点25分左右驶离该海域，进入外侧的毗连区。中国公务船驶入钓鱼岛周边日本认为是“领海”的海域为今年第11天，包括毗连区在内，中国海警船等已经连续65天在钓鱼岛周边海域航行。

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据第11管区海上保安总部透露，2艘中国船于日本时间18日下午3点50分左右，似乎跟随着1艘日本渔船驶入钓鱼岛周边日本认为是“领海”的海域，中国海警船在远处绕行监视渔船并随渔船的移动驶离日本认为是“领海”的海域，日方的巡逻船发出警告，要求中国海警船离开。

19日，日本方面还在其认为是“领海”海域外侧的毗连区内发现2艘中国海警船航行，其中1艘搭载了类似机关炮的装置，加上驶离的2艘船，在毗连区等航行的中国海警船为4艘。

另据报道，目前管辖钓鱼岛的日本冲绳县石垣市市长中山一隆17日在回答一般咨询时，指责中国舰船进入钓鱼岛周边日本认为是“领海”的海域常态化，并称“绝对不能允许”。

他说：“在要求国家保护领海的同时，石垣市应该登陆该岛，并向国际社会明确表明这是我们的领土。”

由于石垣市曾改变一些钓鱼岛所在地地名，并向中央政府申请登陆钓鱼群岛，在每个岛屿上设置地标，但是中央政府没有批准。

一位身为渔民的议员指出：“看中国船只的动向，与以往的手法完全不同”，并指出中国船只的攻击性越来越强，他表示：这一带的海域“正在遭劫持”。