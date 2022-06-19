乌军在北顿涅茨克附近击退俄军进攻 北约：乌克兰战争将可能持续“数年”

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乌克兰军队周日表示，乌军在东部的北顿涅茨克附近击退了俄罗斯的攻击；而北约周日称，乌克兰战争将可能持续“数年”。

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乌克兰武装部队周日指出，乌克兰军队在东部城巿北顿内茨克附近击退俄罗斯攻击。双方已在当地已经浴血战斗数周。

法新社报导，乌克兰军方在脸书上发文称："乌军在托什基夫卡（Toshkivka）地区击退了俄军的攻击。敌人已经撤退，正在重新集结。"

乌克兰军方表示，俄军朝奥里霍韦村（Orikhove）展开"突袭"，乌军在村落附近将其"成功击退"。

北顿内茨克大部分地区已被俄军掌控。乌克兰官员此前表示，巿郊地区发生激战。

北顿内茨克所在的乌东卢甘斯克州（Lugansk）州长盖戴（Sergiy Gaiday）周日在通讯软件Telegram上指出："俄方关于他们掌控北顿内茨克的所有宣告都是谎言。他们确实掌控城巿大部分，但不是全部。"

乌克兰方面继续对与北顿内茨克隔河对望、遭到严重砲击的利西昌斯克（Lysychansk）进行人员撤离。而连结利西昌斯克原本仅存的一座桥遭到炸毁后，北顿内茨克人员撤离行动已经几天无法进行。

乌克兰当局指出，躲避砲击的数百人栖身北顿内茨克的阿佐特化工厂（Azot）。

盖戴还表示，化工厂在24小时内两度遭到攻击，厂区污水处理场已经遭到摧毁。

联合国本周警告，还没有撤离北顿内茨克的平民，而饮水、食物和卫生用品即将告罄。

俄罗斯国防部周日表示，“对北顿涅茨克的攻势正在顺利进行”。俄军并称，北顿涅茨克东南部的“卢甘斯克人民共和国民兵部队在俄罗斯武装部队的支持下解放了梅托尔金地区”。

而在乌克兰表现出战斗到底决心之际，北约秘书长斯托尔滕贝格周日警告说，这场战争可能会持续“数年”，西方国家必须准备为基辅提供长期支持。

斯托尔滕贝格在德国日报《图片报》周日发表的采访中表示，“我们支持乌克兰决不能动摇，尽管代价很高，因为不仅在军事上持续支援，还有能源和食品价格上涨的因素。”