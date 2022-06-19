伊斯兰国组织声称对喀布尔锡克教寺庙遇袭事件负责

阿富汗/伊斯兰国

阿富汗首都喀布尔锡克教寺庙遭遇袭击后的翌日，伊斯兰国武装周日声称制造了周六的武装袭击事件。此一事件造成两人死亡，包括一名信徒和一名塔利班战士。伊斯兰国组织声称：本次行动的目的是为了报复对先知穆罕默德的侮辱性言论。

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伊斯兰国透过其宣传机构“阿玛克通讯社” （Amaq ）发布的消息披露：此次袭击针对的是印度教徒、锡克教徒、以及保护他们的“叛教者”。

6月初，印度总理莫迪所在印度人民党发言人对伊斯兰先知默罕默德与他最年轻的妻子艾莎之间的关系发表评论，引发了穆斯林世界的抗议，多个穆斯林国家爆发了抗议活动。

伊斯兰国武装周日表示：该组织的一名战士周六潜入喀布尔一座印度教和锡克教多神教徒的寺庙，使用机枪和手榴弹向异教徒开火。袭击造成两人死亡，另有至少7人受伤。

阿富汗内政部发言人塔克尔表示：武装人员强行进入寺庙后发动袭击并引发火灾。

法新社指出：这次袭击发生在印度代表团不久前刚刚访问喀布尔之后，印度方面与塔利班政府针对向阿富汗提供人道救援等事宜进行了讨论。也提出了重新开放印度驻阿富汗首都大使馆的可能性。一贯与受到美国支持的前阿富汗政府关系密切的新德里，在塔利班夺取政权后关闭了在喀布尔的外交使团。

近年来，生活在阿富汗的锡克教徒族群常常成为受到攻击的目标。40年的战争、贫困和歧视导致阿富汗锡克教族群纷纷逃离。