《焦点》周刊：习普黑暗世界里没有自由

中俄关系

就俄国总统普京和中国国家主席习近平本月15日的电话会谈，德国媒体越来越多地认为，这是中国政策改变的信号。对中国的批评因此日益尖锐。

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《法兰克福评论报》认为，习近平对普京用的是温暖的话语。中国站到了俄国一边。

德国《焦点》周刊认为，习近平正在将中国定位为更接近俄罗斯。自战争爆发以来，中国领导人对乌克兰战争的公开声明纯粹是仪式性的。但这种情况现在已经改变了。最初，中国采用了克里姆林宫的语言，称对乌克兰的非法战争为“特别军事行动”。但俄罗斯并没有得到北京的经济和军事支持。根据一项调查，这也符合大多数中国人的愿望。道义上的支持应该给予，促进乌克兰和俄罗斯之间的和平谈判，也是人们倾向的。但除此之外，请政府什么都不要做。习近平到此为止的犹豫不决，可能也与克里姆林宫领导人用乌克兰战争来冒犯他有关。二月初，在北京会晤后，两位领导人发表了一份公报，颂扬了两国之间的友谊，并宣布在许多领域进行合作，包括太空旅行和互联网监控。然而，普京将其发动战争的计划一直瞒着习近平。所以，对北京就像对其世界其他国家一样，俄国对乌克兰的袭击大大出人意料。现在，习近平和普京再次通了电话，这是战争开始以来的第二次。习近平赞扬了两国关系，说他们看到了两国友谊的良好发展势态，并打算为一个更公平的世界秩序而共同努力。

《焦点》周刊表示，独裁者想要重新摆放世界，这只能让人们感到惊恐。在习近平和普京的黑暗世界里，没有自由，只有完全的监视和酷刑，监禁甚至死亡。在中国，目前正在发生针对维族人的种族灭绝。因此，世界对俄罗斯和中国加强其地位不可能有任何兴趣。可怕的是，他们在谈话中也谈到了军事合作。俄罗斯军队已经在帮助北京改革其武装力量，这不是什么新鲜事。莫斯科的干部最好要能教导中国人民解放军打赢对台湾的入侵，以及随后的游击战和挨家挨户的战斗。中国与15个邻国有领土争端，它们随时可能升级为战争。这不仅仅限于台湾。普京和习近平都是19世纪帝国主义风格的权力贪婪者。因此，他们在军事上相互靠拢，令人担忧。幸运的是，自由世界并没有对此袖手旁观。数周前，美国总统拜登访问了亚洲地区，并向美国的盟友们保证了美国对该地区的关注。另外，随着“印度-太平洋经济框架”的出台，西方又创建了一个打破中国在亚洲地区影响力的工具。这一举措是直接针对中国的。自2013年以来，中国以其新丝绸之路倡议，引诱越来越多的国家对北京产生依赖性。