美国财长耶伦: 美国经济衰退并非“不可避免”

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美国财长耶伦周日表示，美国经济衰退并非“不可避免”，美联储数日前再次宣布升息引发外界对经济萎缩的担忧。耶伦并表示，特朗普时代部分对华关税"已失去战略目的"，总统拜登将重新审查部分关税，旨在降低通膨。

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法新社消息，美国财长耶伦周日接受美国广播公司（ABC）专访时表示，“我不认为经济衰退是不可避免的”，不过她也表示，随着经济向缓慢而稳定的增长过渡，她预计“经济将出现放缓”。

为遏制通胀飙涨，美联储周三做出历史性决定，宣布加息75个基点，为28年来最大幅度。此举进一步助长关于美国经济衰退的担忧。

耶伦在接受采访时表示，“（美联储）主席鲍威尔曾表示，他的目标是在保持强劲就业市场的同时降低通胀。这需要能力和运气，但我相信这是可能的”。

她说，高通胀不能令人接受，降低通胀也是拜登总统的优先要务。耶伦说："随着经济、劳动市场复苏以及我们达到了充分就业，增长的速度相当快。自然而然，我们现在预期将转向持续稳定的成长，但我不认为衰退是全然不可避免"。

耶伦并指出，俄罗斯入侵乌克兰的战争是造成食品和燃料价格上涨的原因之一。

另外耶伦表示，特朗普时代部分对华关税"已失去战略目的"，她还说，总统拜登将重新审查部分关税，旨在降低通膨。

耶伦在接受ABC政论节目"本周"（This Week）专访时表示："拜登总统正在审查对华关税政策。我们都同意中国正推行一系列不公平贸易政策，这个问题相当重要，但我们沿用至今的关税措施中，有些已经失去战略目的，且会让消费者成本上升。"

不过，耶伦并未列举任何具体关税项目，也拒绝透露拜登政府何时将做出最终决定。

拜登周六证实，他"很快"会再与中国国家主席习近平通话，预计最快7月，并表示自己正考虑是否调降对华关税。