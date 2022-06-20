中国严控疫情 影响欧企在华投资

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不少欧洲企业重新思考他们在中国的投资，并警告这些措施已对影响企业经营。

在中国的欧盟商会周一公布一份调查显示，由于中国严格的防疫封控措施，不少欧洲企业重新思考他们在中国的投资，并警告这些措施已对影响企业经营。

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在中国的欧盟商会今天公布最新一份调查报告显示，60%受访的600多家在中国的欧企表示，在中国经商比此前更难，甚至比2020年更加困难，这主要是因为中国政府严格的防疫封控措施。

该调查分别在今年2月和3月进行，当时俄罗斯开始入侵乌克兰，上海因疫情封城，打击国际经贸交往，特别是遭受两个月封城的上海给中国经济雪上加霜。

为了调查的准确，在中国的欧盟商会随后在4月进行补充调查显示，23%的在中国的欧洲企业几乎转移投资其它国家，这是10年来的最高。

总体来讲，92%参加调查企业表示受到供货短缺的影响，3/4的企业表示受到中国政府严控疫情措施的影响。

中国欧盟商会副主席许倍帝表示中国严格的控制疫情措施给企业投资带来巨大的不确定性，她呼吁中国政府清醒看到其动态清零措施对经济发展的不利，找到解决办法，要重新开放边境。

欧洲企业在中国发展遇到困难，但是由于中国庞大的市场，目前不少欧洲企业没有离开，但是商机不等人，如果持续经营困难，欧洲在华企业会寻找其他投资国家。