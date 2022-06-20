中国声称成功试验陆基中段反导拦截系统

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中国国防部6月19日发表公告声称成功实施陆基中段反导拦截技术试验，这并非是中国首次进行进行类似的试验。

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路透社引述中国国防部的报道指出，中国成功地测试了一个陆基导弹拦截系统。国防部声明强调，这是一次防御性地，不针对任何国家的测试。

北京加快了对各种类型的导弹的研究，包括一些能够摧毁卫星的导弹以及装备先进核弹头的弹道导弹，这是习近平领导下雄心勃勃的军队现代策略的一部分。

中国之前已经进行过多次导弹拦截系统的测试，上一次正式宣布这样的测试是在2021年2月，据官方媒体报道，北京至少从2010年开始，就一直在测试导弹防御系统。

中国和俄罗斯一样，长期以来一直抱怨，美国在南太平洋地区部署的导弹防御系统。

担心美国在韩国部署的导弹防御系统有能力攻击中国的国土。不过，北京很少提供其自身导弹防御计划的细节。

中国国内媒体指出，所谓中段拦截是指导弹发射的整个过程的中间阶段，上升段的拦截十分困难，而末端拦截则不仅困难而且可能落在本国领土上造成附带伤害。因此中段拦截就成为针对中远程导弹乃至洲际导弹最重要的技术手段。

中国国防部的声明并未明确此次导弹拦截试验是在何地进行，台湾联合新闻网本月初引述最新版的谷歌地球（Google Earth） 商用卫星地图显示，福建漳州和福州机场周边山头出现了规模庞大，相信是解放军兴建的防空阵地。阵地规模从原本的一个营提升为两个营。

另据报道，台湾立法院今年1月通过“海空战力提升计划采购特别预算”，增购“雄升”地对地巡航导弹系统。这款导弹射程据悉达900公里，覆盖中国人民解放军东部战区内绝大多数军事基地，并配备“高爆”及“散撒”两种弹头。分别针对较为坚固的军事指挥中心及机场等面积较大的目标。纳入攻击范围的福建、广东军用机场数量将可提升一倍。

台湾立法院长游锡堃6月12日提到，台湾自己开发的“云峰飞弹”已经可以打到北京，中国侵台前要先三思等语。