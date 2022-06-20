中国进行大规模核酸检测导致大量医疗废物产生

中国/新冠疫情/环境污染

凭借新冠清零的战略，中国是最后一个想要不惜一切代价防止感染的世界主要经济体，正式的说法是为了避免医院面对老年人疫苗接种率低的情况下，感染潮导致的不堪重负。但每天进行大规模核酸（PCR） 检测，导致大量医疗废物的产生

广告 继续浏览后续

法新社报道指出， 在中国抗击新冠病毒的武器库中，拥有强制隔离、局部封城以及因此而进行的大规模核酸筛查的措施，而检测在一些地方几乎每天都在进行。 从北京到上海，再经过“中国硅谷”和众多科技公司的所在地——深圳。现在，在中国城市中，到处都是提供免费检测核酸的简易验测点。

数以亿计的人被要求每三两天，甚至每天都要进行一次核酸检测。这些检测产生了大量的医疗废物，对已经负债累累的地方政府来说，则是一个越来越大的经济负担，因为它们不得不为此花费数百亿欧元。

上海纽约大学环境学专家李逸飞表示： “每天产生的医疗废物量在人类历史上几乎是前所未有的”。 他告诉法新社说：“问题已经很严重了，而且还会继续恶化。”

法新社指出，因经济发展，生态环境遭受重创的中国，在过去十年中，加强了针对空气和水污染的立法。其目标还包括到2060年实现碳中和，但鉴于中国目前对煤炭能源的依赖，这是一个目标雄心勃勃，但具有高度的不确定性。

六倍的增长

核酸测试的广泛使用，已经给中国的环境带来了新的挑战。 在中国，为了每天发现几十个新冠阳性的病例，就必须对数亿人进行筛查，并使用大量的试管、棉签、包装和防护服。如果处置不当，这种医疗废物会给土壤和水源造成污染。

根据法新社的统计，共有 6 亿人口居住的中国城市和省份，已经宣布对居民定期进行检测筛查——另一种形式的人口普查。

到目前为止还没有全国性的统计数据，但据上海当局上个月说，在3月中旬至6月初的封城期间，产生了68,500吨医疗废物。这是每天正常医疗废物量的六倍。

根据中国的规定，当局负责对这些垃圾进行分类、消毒、运输和储存，然后再进行最后的销毁，通常的方法是烧毁。

不过，美国外交关系委员会的公共卫生专家黄严忠对法新社表示说： "但我不确定......（中国）农村地区是否真的有能力，处理大量增加的医疗废物"。

“低效且昂贵 "的测试

另外，香港科技大学的学者Benjamin Steuer也指出，中国的一些地方政府可能也不知道如何处理大量的废物，或者干脆将它们倾倒在垃圾场。

当接受法新社的采访时，中国卫生部门只是说已经发布了与新冠有关的 "医疗废物管理的具体要求"。

北京中央政府要求省会城市和人口不少于1000万的城市里，在步行15分钟的街区范围内，就要设立核酸检测点。

但是根据上个月野村银行分析师的估计，在中国各地推出定期的强制性测试可能会耗费中国国民生产总值的0.9%至2.3%。

香港大学生物医学科学学院的教授Jin Dong-yan也表示，广泛的使用核酸检测 "真的很低效、昂贵"，且迫使地方当局放弃对其他有效的卫生部门投资。他认为当局也有遗漏阳性病例的风险，因为奥米克戎（Omicron）变体病毒的传播速度更快，更难发现。 他说："这样行不通，就像把数以百万计的美元从窗往外扔"。