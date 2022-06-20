拍视频侮辱黑人的中国男子在赞比亚被捕

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这是在中国网络上传播的种族主义视频的一个镜头

马拉维通缉的通过拍摄种族主义视频侮辱黑人的一名中国男子周一已在赞比亚被捕。

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BBC 日前报道说，“2020年，一段令人震惊的影片开始在中国社交媒体上传播。一群非洲儿童被教导用汉语重复喊出‘我是黑鬼，智商低’的句子。”

一名赞比亚移民官员对法新社表示，星期一，一名被马拉维通缉的拍摄非洲儿童歌唱种族主义的中国侨民已在赞比亚被逮捕。

马拉维移民局发言人帕斯夸里-祖鲁（Pasqually Zulu）告诉法新社："他在逃离赞比亚的奇帕塔（Chipata）后被捕。

这名中国男子陆克(Lu Ke)被指控在拍摄马拉维村庄的儿童 时，教这些儿童反复说他们并不懂的充满种族主义意识的中文短语。

在 2020 年拍摄的一段视频中，大约 20 个小男孩都穿着同样的衣服，高声喊道： 我是‘黑鬼’；智商低！孩子们高兴地这样喊着，可他们并不知道自己喊的是什么意思。

陆克随后在中国的社交网络上出售这些视频。BBC上周披露的一个调查节目披露了这一种族主义事件

马拉维警方发言人哈里-南瓦扎（Harry Namwaza）告诉法新社："我们希望他在马拉维接受审判，"他说他的国家将寻求引渡他。

中国驻马拉维大使馆上周发表声明，谴责了这位国民的行为，称 "中国政府对种族主义是零容忍的"，并表示， "大使馆将与马拉维密切合作，并确保这一不幸的案件得到适当的处理"。

根据BBC报道，BBC《非洲之眼》记者鲁纳科·塞利纳（Runako Celina）和马拉维记者亨利·姆汉戈（Henry Mhango）花费数月时间，调查这一种族主义事件背后的视频制作产业。令人震惊的是，它并不仅限于歧视，还涉及虐待和剥削指控。