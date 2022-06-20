香港珍宝海鲜舫沉没南海 网友惜叹香港命运

香港-中国

2022年6月14日，香港的标志性建筑珍宝海鲜舫在香港被拖走。香港的标志性餐厅就这样离开了这座城市。20日传出的消息说，珍宝海鲜舫已在南中国海沉没。

香港闻名四方的水上餐厅“珍宝海鲜舫”，惊传沉没于南中国海西沙群岛海域，拥有这一著名水上餐厅的香港仔饮食集团20日晚间予以证实。

广告 继续浏览后续

集团表示，珍宝海鲜舫14日被拖离香港后，18日下午行至西沙群岛海域时遭遇风浪而进水，船身倾斜下陷，事发地点水深超过1000米，打捞非常困难。所幸并无任何船员伤亡……

拖离香港的原因？据说是去东南亚维修。 “珍宝海鲜舫”1976年开业，外表如中国宫廷，内装雕梁画栋，船上有龙椅，鱼池，金碧辉煌，大海陪衬，夜晚望去，犹似海上明珠，吸住无数游客，并有众多中外名流光临，四十多年来一直是香港知名地标，且享有“世界最大海上食府”美名。

珍宝海鲜舫由此也成为不少电影取景之处，包括两岸三地观众熟悉的『食神』，『无间道』等电影。

但这一香港象征繁荣的地标，近十年出现财务困难，这两年疫情冲击，政治气氛恐怖，香港荣景不再，“珍宝海鲜舫”经营窗口每下愈况，导致这家著名的水上餐厅停业。

法国费加罗报此前曾有报道说，这家设计得像一座中国皇宫的奢华餐厅，吸引了从伊丽莎白二世女王和好莱坞最古怪的名人汤姆·克鲁斯等一众名流。 本已经历十年财务困难，新冠大流行是造成其永久关闭的原因。

珍宝海鲜舫6月14日告别香港前往东南亚，费加罗报文章并称，珍宝海鲜舫离别香港，乃是“时代巨轮碾压之下”的结果。香港『明报』『星岛日报』则报道，告别之日，“有不少香港市民赶在珍宝海鲜舫离港前，以不同方式记录它‘最后一面’”。有港人唏嘘：“想不到它会走，即使生意不好，它还是香港的象征”。

还有媒体形容，告别时，不少香港市民均表示伤感，珍宝海鲜舫熄灯，也被视为似乎宣告一个时代的结束。

岂知这一有“香港象征”声誉的珍宝海鲜舫，最终落得沉入茫茫大海的命运!一些网友则联想香港目前的处境发声，有的说它的悲剧性结尾“应算是香港沉沦的又一个隐喻”，有的认为“沉沦的不是一条餐船，是一个时代的香港”。还有网民说：“老物件都是有感情的，都四十几年啦，它是死也想和香港一起死，哪怕沉没自己”。

香港仔饮食集团则“对海鲜舫的意外感到难过不舍，公司现正想拖船公司进一步了解事故详情。”