市场重视中国谷物库存与需求

原材料市场 / 粮食安全

在俄罗斯攻打乌克兰的大背景下，全球面临粮食供应紧张。中国连续两年大量进口谷物，当前的库存量如何？未来数月的需求量将是多少？上述疑问的答案将对国际市场的行情具有指导性影响。这是本台法广RFI法语«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）在本周一播出的最新一集节目中的探讨话题。

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本台法广RFI法文网2022年06月20日星期一在«原材料»专栏（Chronique Matières Premières）刊出经济记者Marie-Pierre Olphand的一篇最新报道，介绍市场人士分析未来数月中国的谷物需求。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. © RFI Image Archive

这一法文专栏报导的原标题为：[Prix des céréales:la Chine scrutée à la loupe]。换作中文可译为：[谷物价格：在放大镜下端看中国]。下面是简介予以分享。

中国需求对市场的影响具有指导性 -

本台法广RFI«原材料»专栏（Chronique Matières Premières）的这篇报道首先提出了一个设问。中国在未来几个月内是否会采购更多的谷物？这是市场当前所关注的一个问题。因为，中国的进口数量将决定市场明天的价格。

市场正在揣测中国当前的谷物需求 -

作为全球第一大农产品进口国，中国进口的谷物连续两年破纪录。中央大国如此扫货吸收了库存过剩和美国的部分储备。但中国是否将继续保持如此的活力？农业原材料市场的一名法国专家指出，无人能够圈住中国的需求，这对当前市场造成压力。来自中国的订单都经过仔细的审视，以窥测一切可能提前向市场发出预警的迹象。

RFI Image Archive / Les exportations de blé dur européen progressent de 42% pour alimenter un commerce très actif en période de confinement, celui des pâtes (+ 5%) (Photo d'illustration). REUTERS - Shamil Zhumatov / RFI Image Archive

如果中国采购的少，价格就会放松下来。如果继续如同前两年的节奏那样鲸吸，市场的收紧将是在所难免。部分分析人士特别指出，哪怕数量微不足道，都足以让行情看涨。

中国下一个农季的收成还很不确定 -

中国的进口量主要还得看今年的秋收情况。据国际谷物理事会（CIC/IGC）,两年前中国曾缺货1200万吨小麦。如今缺口应该缩小了。鉴于当前国际环境，北京大力刺激粮食自足。当局预计将能取得丰收。那就必须要有充足的劳力，还要让机器设备得以运往小麦产区。但[清零]政策不仅影响省级交往，还造成对未来的生产充满疑虑。

中国谷物库存数据让市场感到困惑 -

法广RFI«原材料»专栏（Chronique Matières Premières）的这一报道最后指出，还有一个会影响中国进口量和国际市场价格的未知数，就是中国的库存情况。国际谷物理事会（CIC/IGC）认为，中国现有全球近半的库存，相当于中国大约一年的消耗量。库存量很高，但这些数据让一些观察家们感到困惑。

. （翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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