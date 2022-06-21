乌克兰将成为欧盟正式候选国 27国暂无异议

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卢森堡大公国外交和欧洲事务大臣让·阿瑟伯恩在卢森堡的欧盟外长会议上表示，欧洲国家团结一致支持给予乌克兰欧盟成员国候选国的地位。欧盟领导人将于本月23日及24日在布鲁塞尔的峰会上讨论乌克兰正式成为候选国的提案。

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法新社消息， 欧盟外长会议周二在卢森堡举行。法国主管欧盟事务的国务秘书博纳表示，各国在给予乌克兰欧盟正式候选国地位取得了广泛的共识。

博纳表示，(关于乌克兰欧盟正式候选国地位）将在周五的欧盟峰会上进行讨论。他说，“我们始终努力让欧洲再次展现团结一致，我们将要经历一个重要的、甚至可能是历史性的时刻。”

不过，博纳也表示，获得欧盟候选国地位并不意味立即加入欧盟。

欧盟委员会上周提案，建议让乌克兰成为欧盟正式候选国，这一决定使乌克兰朝正式成为欧盟成员迈出象征性的第一步，也是在俄罗斯入侵乌克兰后，欧盟大力展现对基辅的支持。

23日展开的2天峰会预料将通过提案，正式将乌克兰及邻国摩尔多瓦列为欧盟候选国，开始入会谈判。

卢森堡大公国外交和欧洲事务大臣让·阿瑟伯恩在卢森堡的欧盟外长会议上表示，欧洲国家团结一致支持给予乌克兰欧盟成员国候选国的地位，目前没有任何国家对提案提出异议。

阿瑟伯恩在与其他欧盟部长会晤前告诉记者说，“我们将告诉普京，乌克兰属于欧洲，我们也将捍卫乌克兰捍卫的价值观。”

欧盟预料将要求乌克兰与摩尔多瓦先进行司法改革，并处理打击贪腐等其他议题，之后才会展开正式入会谈判。

格鲁吉亚也随乌克兰申请加入欧盟，恐被告知需要先行改革，才能成为候选国。

3名欧盟外交官告诉法新社，在欧盟代表会议上，没有国家提出异议。较持怀疑态度的荷兰和丹麦等国表示，只要明确表明需要改革，就会给予支持。

丹麦外交部长库服特（Jeppe Kofod）表示："我们希望帮助乌克兰人实现欧洲梦想，给予候选国身份将是一大步，我们也鼓励这样做。但（乌克兰）还有很多义务需要履行，这也是事实。"

路透社称，欧盟给予乌克兰候选国身份，标志着在俄罗斯入侵乌克兰的背景下，欧盟"东扩"的战略性转变。

不过，乌克兰最终加入欧盟仍需数年的努力。