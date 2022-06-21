俄罗斯威胁立陶宛 美国打开天窗说亮话

俄罗斯侵乌战争

2022年6月21日，俄罗斯加里宁格勒货运站滞留的货运车辆。莫斯科当局周二表示，将对立陶宛决定禁止受欧盟制裁的货物从俄罗斯铁路运输到俄罗斯的波罗的海飞地加里宁格勒做出回应。

立陶宛禁止受欧盟制裁的货物通过自己领土过境到俄罗斯飞地加里宁格勒，俄罗斯放话要反制立陶宛，欧盟则力挺，华盛顿干脆亮出了北约第五条款。

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立陶宛一丝不苟执行欧盟因俄罗斯侵乌而采取的一系列制裁，其中包括禁止受制裁物资通过立陶宛铁路进入加里宁格勒。莫斯科周二声称这是充满敌意的行为，声言要报复维尔纽斯。

立陶宛国小，骨头硬，这从年前带头抵制中国--中东欧国家16+1合作机制可窥一斑，随后又批准台北在维尔纽斯设立“驻立陶宛台湾代表处”，引发北京强烈反弹，虽招致制裁，但维尔纽斯不退不让。

作为波罗的海三国之一的立陶宛，曾属于前苏联，深受共产主义体制之害。苏联八零年代末九零年代初摇摇欲坠之际，立陶宛是最早一批站出来挑战苏联，从而实现独立的国家。在发生俄罗斯侵略乌克兰战争后，立陶宛与其他波罗的海国家，与曾属于前苏联阵营的波兰等国，站在反对俄罗斯侵乌的最前列。

立陶宛既是欧盟成员国，当执行欧盟对俄制裁禁令，禁止俄罗斯受欧盟制裁物资通过其铁路系统进入飞地加里宁格勒，但是俄罗斯非要将此说成是对加里宁格勒实施的禁运。在俄罗斯发出威胁后，欧盟最高外交负责人博雷尔周一出面澄清，俄罗斯与加里宁格勒之间的地面交通既未终止也未禁止，旅客和货物的运输照旧进行。不存在围堵。博雷尔接着说，指责立陶宛单方面颁布禁令是错误的，立陶宛只是在实施欧盟的制裁。

俄罗斯外交部周一谴责立陶宛发起“敌意行动”，立陶宛外交部反驳说，这是因为欧盟的制裁于6月17日开始运作的缘故。立陶宛且声明已告知所有用户，从17日起，涉及钢铁，金属等物，将被禁止通过立陶宛境内。 欧盟禁运的有关产品包括金属、水泥、酒精和化肥，并打算在以后将清单扩大到煤炭和石油。

俄罗斯联邦安全会议秘书尼古拉.帕特鲁舍夫周二视察加里宁格勒时发出威胁，称将会对立陶宛的敌意进行严厉反击。他威胁说，立陶宛将会遭受严重的对其人民有重大负面作用的后果。

立陶宛同时是北约成员国，美国外交发言人普莱斯周二对媒体重申华盛顿对北约第五条款的“坚定”承诺。第五条款规定，“对任何一个盟国的攻击就是对所有盟国的攻击”。普莱斯补充：“我们支持我们的北约盟友，我们支持立陶宛。”他赞扬立陶宛对俄罗斯入侵乌克兰实施的制裁。普莱斯还表示，“我们强化了对联盟的承诺，我们加强了北约的东翼，尤其是强化了对那些处于俄罗斯威胁前沿国家的防卫”。

看来，俄罗斯要真正对立陶宛下手，牵一发而动全身，并非易事。欧盟不会无动于衷，而北约更不会等闲视之。

俄罗斯飞地

被两个欧盟成员国同时是北约成员国—立陶宛和波兰包围在中间的俄罗斯飞地加里宁格勒，也是俄罗斯波罗的海舰队总部所在地，具有重要的军事和战略价值，但最早并非属于俄罗斯。1255年日耳曼人向斯拉夫领土扩张时期创建此城，起名科尼斯堡。1945年苏联从纳粹手中夺取。

面积差不多200平方公里，人口目前百万。19世纪以来，此地一直是日耳曼和俄罗斯世界的经济中心。自1996年以来，也是一个经济特区。飞地受益于它的两个无冰港--加里宁格勒和巴尔蒂斯克，以及与邻国贸易的公路和铁路连接。

该地区还有着深厚的军事传统，两次大战期间都被当作军事堡垒。面对北约东扩，莫斯科强化了它在加里宁格勒的军事存在，近年，莫斯科在那里部署了核动力导弹和S-400防空系统。在2022年2月24日发动侵乌战争前，又部署了高超音速导弹。