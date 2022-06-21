抖音获取美国私人用户数据 马斯克批评其正在摧毁文明

社交网络-马斯克

一份最新报告称，由中共拥有的网络平台抖音（TikTok）已获取美国大量私人用户数据。美国著名企业家、世界首富马斯克（Elon Musk）近日批评抖音正在“摧毁文明”。

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“TTikTok正在摧毁文明吗？”这位亿万富翁在推特（Twitter）上写道“有些人这麽认为。”

据美国新闻网站《Buzzfeed》报导，在80多次内部会议的录音被泄露后，马斯克发表了上述言论。这些泄露的录音显示抖音位于北京的母公司“字节跳动”“正在获取有关美国抖音用户的非公开数据”。报导说，这些录音包括9名员工的14份声明，他们表示中国工程师至少在2021年9月至2022年1月的5个月间，访问了美国用户数据。

报导说，尽管抖音此前也声称，它不与北京分享用户信息，但实际情况是，员工不得不求助于中国同事，以决定用户数据如何流动。报导引述录音内容说，“美国员工没有权限，也不知道如何自行访问这些数据”。

抖音在全球拥有超过10亿活跃用户，美国是其最大的市场。华府一直在审查应用程序开发商处理的个人数据，尤其是涉及美国军事或情报人员的数据。

马斯克说，也许是“社交媒体”给人类文明带来了风险。马斯克曾在4月份称，推特的审查制度“对文明构成风险”。在就440亿美元收购推特进行谈判的同时，马斯克表示，他的收购行动是为了“未来的文明”，而不是为了盈利。

这位曾经远离政治的亿万富翁还宣称，他对推特明显的左翼政治偏见感到担忧。