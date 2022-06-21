涉新疆禁令生效 布林肯：联合盟友将强迫劳动排除在全球供应链之外

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美国周二开始实施2021年底通过的"防止强迫维吾尔人劳动法"，美国国务卿布林肯周二表示，美国正联合盟友及合作伙伴共同努力将强迫劳动排除在全球供应链之外。

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美国总统拜登于2021年12月签署法案，禁止新疆的任何强迫劳动生产的产品进入美国市场。法新社称， 这项法律是美国政府打击中国针对穆斯林少数民族“种族灭绝”的措施之一。美国政府认定，中共对维吾尔族穆斯林实施种族灭绝。

法案针对中国西北地区生产的各种产品，特别是纺织行业产品。

美国国务卿布林肯周二在一份声明中表示，“我们正在号召我们的盟友和合作伙伴，以确保全球供应链不再使用强迫劳动(产品），同时动员盟友公开谴责新疆暴行，并加入我们的行列，呼吁中国政府立即停止暴行和侵犯人权。" 布林肯表示，将继续与跨部门伙伴与企业接触，提醒各间公司有关对美国的法律的义务。

美国海关与边境保护局之前已表示，准备落实这项法律中的"可反驳推定"（rebuttable presumption）机制，即推定所有来自新疆的商品都涉及强迫劳动，除非能证明不涉及强迫劳动，否则禁止输入美国，并表示取得豁免所需的证明门槛"非常高"。美国表示要控制整个供应链，不放过来自中国其他地区或第三国的货物。

根据劳工组织统计，每年进口到美国的服装中约有20%含有"新疆棉"。中国地区也是出口去皮番茄罐头的主要生产地。

美国和英国等多国已要求联合国旗下国际劳工组织（International Labour Organization）成立调查团，调查中国新疆地区涉嫌虐待劳工情事。

曾与民主党联手推动这项法案的共和党参议员马可·卢比奥对法案的生效表示欢迎。

新疆维吾尔人权组织的执行主任卡纳特（Omer Kanat）也表示，法案的实施是“一场伟大的胜利”，他并呼吁其他国家跟进行动。

中国商务部在美国措施生效后表示， "美方以人权之名，行单边主义、保护主义、霸凌主义之实，严重破坏市场原则，违背世贸组织规则"。