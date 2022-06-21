《纽时》：中国正以前所未见的规模扩大收集公民个人数据 确保威权统治

中国/大数据/政治

《纽约时报》21日公布其记者经过1年多的调查发现，中国正以前所未见的规模扩大收集数量惊人的公民个人数据，包括正在建立一些世界上最大的DNA数据库，以及在人脸辨识技术基础上，进一步收集民众声纹；当局目标明确：设计一个系统，使国家能最大限度地找出一个人身份、活动和社会关系，最终可有助于北京维持威权统治。

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中央社报导，《纽时》记者团队花了1年多的时间分析了超过10万份的中国政府招标文件，《纽时》调查有4大发现：首先，中国公安透过分析人的行为，策略性选择地点安装脸部辨识镜头，甚至还希望在私人空间内安装，如住宅大楼、卡拉OK房间和饭店；这些镜头能将数据供给强大分析软体，可识别出一个人的种族、性别、是否戴眼镜或口罩，所有数据都会被汇总及储存至政府伺服器中。

第二，中国当局正在利用手机追踪设备，将民众的数位生活与现实活动连结起来，让公安得以跟踪目标对象的行动，并利用安全漏洞来取得私人讯息。报导说，过去7年间，中国当局大幅扩张这项技术，迄今中国所有的31省区全都都使用了手机追踪设备。

第三，中国政府无差别地从与犯罪无关的民众身上收集DNA数据、虹膜扫描样本和声纹。首个区域性虹膜数据库约在2017年於新疆建立，样本规模高达3000万人，而这里正是受到北京大规模监控和压迫的维吾尔少数民族家乡。最后，中国政府希望把所有这些数据连接起来，为公民建立全面档案，以便各级政府访问调取。

报导说，中国最大监控设备承包商之一旷视科技（Megvii）的一份内部产品展示文件显示，其软体收集到一个人的多种数据，能显示他们的行动、衣着、车辆、手机等行动装置资讯、社会关系，而中国公安已在使用这种产品。