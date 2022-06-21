继续清零不动摇？新华社评论 稳经济比防疫更艰巨

中共二十大前瞻

救经济还是继续清零不动摇 ? 前者以国务院总理李克强为代表，后者则是中共总书记习近平下的命令。新华社『半月谈』发出的最新信号是：稳经济才是最重要的任务。

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作为中共最重要的传声筒之一的新华社，周二在其刊物『半月谈』发表题为『稳经济的根基还不牢固，一揽子政策要一竿子插到底』的评论，文章只字不提“清零”，开头便指“中国经济正处在非常关键的时刻”，并称三月以来，因奥米克戎传在多个一线城市传播，影响到生产、投资、消费各个方面，加大经济下行压力。为“实现5.5%的年度增长目标”带来了困难。

文章不可能明说的是，二月份，奥米克戎变种在中国流行后，由于习近平要求坚决清零不动摇，上海等多地采取严厉的封城政策，四月份，中国经济形势严峻，严酷的清零政策引发党内不满。一些分析认为，政治局常委多数也倾向恢复经济，习近平只好让名义上主管经济的李克强出面“救火”。

新华社半月谈在这个评论里列举的就是李克强的行动，“面对严峻的内外部挑战，5月底召开的国务院常务会议进一步部署稳经济一揽子政策，包括财政、金融、稳投资促消费等六个方面共33条措施。这些措施不仅在宏观层面有助于保持经济大盘稳定，更在微观层面保市场主体、保就业、保特定困难群体，彰显了稳经济政策的力度和强度。”

评论没有提李克强主持召开的旨在动员救经济的“十万人大会”，五月底，国务院还推出要求防疫不要一刀切的“九不准”措施，旨在让地方不要为了清零不顾经济。新华社评论强调，为“落实中央要求，地方版的稳经济一揽子政策也纷纷出炉。”

但出乎意料的是，6月8日，在四川视察的习近平再次发出“坚决清零不动摇”的指示，让基层莫衷一是。一些观察人士分析，在中共二十大临近之际，习近平不愿意在清零这一被其视为“亲自指挥亲自部署”的抗疫政策上让步，因此，尽管疫情大大减轻，经济形势严峻，习继续要求清零。

新华社21日发表的这篇评论称，稳经济，“这是一项比疫情防控更为艰巨的任务，必须保持充分的忧患意识和强烈的紧迫感。”理由是必须要实现5.5%的年度经济增长，而且习近平4月份在内部也有过这样的要求。

去年第四季度，美国经济同比增长5.5%，超过中国的4.0%，根据华尔街日报4月底的报道，习近平在一次会议上要求中国经济今年的GDP必须超过美国，即，实现官方既定的5.5%的经济增长。

但是清零政策除了造成巨大的人道代价，也给中国经济带来严重危害，许多经济学家怀疑中国今年的GDP能否达标，而美国『彭博经济』 甚至预测，中国今年的经济增长可能跌至历史性的2%。

半月谈评论称，“稳经济”根基不牢固，各地“把一揽子政策一竿子插到底，在做好‘规定动作‘的同时，还可结合实际拿出’自选动作‘”，看样子，只要能救经济，什么办法都行。

评论称，“必须把保持一定的增长速度，作为经济工作应有的底线”，并称：“疫情对中国经济形成严重冲击，客观上给今年实现5.5%的年度增长目标带来困难，但我们不应动摇。”

继续清零不动摇，还是稳定经济不动摇？习近平会松口吗？美国驻中国大使伯恩斯日前判断，中国的清零政策会一直延续到明年初，也就是中共二十大之后，习近平完全实现三连任的时候。有分析人士认为，习近平将防疫作为体现制度优势和个人成就的工具，所以他“输不起”。