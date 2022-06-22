中国003“福建舰”命名含意多？同时造两艘航母称引注意

中国/福建舰

中国军队第三艘航空母舰“福建舰”下水，外界猜想命名由来为何？为何会挑在 17 日举行下水典礼？也遭到专业人士质疑的是，中国当局号称的航母驱动“中压直流全电力系统”是否为真？据台媒称，不过中国可同时打造 2 艘航母的能力已让国际军事专家忧心。

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就中国军队第三艘航空母舰“福建舰”下水，据新头壳署名洪季谦报道称，在当日，中国官方的央视军事微信公众号发布一则影片，标题为“福建舰 17 日下水，是‘巧合’吗？”（https://youtu.be/jwR-hrI4XGw），影片中点出 1888 年 12 月 17 日，北洋水师正式组建； 1894 年 9 月 17 日，中日甲午海战，与日本签订《马关条约》，把台湾割让给日本； 2019 年 12 月 17 日，中国第一艘国产航母“山东舰”交付海军。可见中方把“ 17 日”这个日期赋予特殊意义，特别对中国海军。

据该报道，解放军“003 航母”为何叫福建舰？外界之前猜测，大多认为可能叫“江苏舰”或“广东舰”，对于“福建舰”这个名字较为意外。由于福建的正对面就是台湾，多数人预测是否是针对台湾来？外界认为针对性强烈。而中共官媒特别提到《马关条约》，也隐含要收复台湾的用意。

报道称，中国这次号称全球首创，在舰艇上使用全新的综合电力系统“中压直流全电力系统”，采用中压直流，并用全电动力来推动航母。此说法遭到专业人士质疑，有专家解释：“全电推进就是，由载具上的燃气轮机或者柴油机全部用来发电，产生的电能统一分配，再用电力驱动电动机，推进军舰往前走。”、“你如果驱动一个 1 万吨的军舰前进，我认为是有可能的，但是去驱动一个 8 万吨的福建舰，我认为目前中共不具备这样的技术储备。”

该报道说，不过值得注意的是，中国的第一艘自制航母“山东舰”是在大连造船厂制造的，而这次的“福建舰”是在江南造船厂制造的，这表示中国已具备同时打造两艘航母的动能，对未来的台海安全，甚至全球的秩序都构成了重大挑战。