习近平在金砖峰会上警告有军事联盟在扩大

中国/金砖国家

由巴西、俄罗斯、印度、中国、南非五国组成的金砖会议组织今天在北京举行视频峰会。据中国官方媒体报道称，中国国家主席习近平对金砖峰会警告，不要搞“扩大军事联盟”。

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据法新社今天报道称，中国国家媒体称，中国国家主席习近平周三在北京举行的金砖峰会Brics虚拟经济论坛开始前发表讲话，抨击 "军事联盟的扩张"。

作为一个有影响力的新兴经济体集团，Brics（巴西、俄罗斯、印度、中国、南非）占世界人口的40%以上，占世界GDP的近四分之一。其中三个成员国即中国、印度和南非对谴责俄罗斯入侵乌克兰的联合国决议投了弃权票。

法新社说，北京和新德里与莫斯科有着密切的军事联系，并从莫斯科购买越来越多的石油。

据中国新华社报道称，习近平在会上说，"人类经历了两次世界大战的破坏和冷战对抗的黑暗迷雾，"习近平说，"这段痛苦的历史表明，霸权集团之间的对抗（......）不会带来和平与安全，而只会带来战争和冲突，"习近平坚持认为，"乌克兰的危机是对世界的另一个警告信号"。

据新加坡称，"盲目相信实力地位，扩大军事联盟，以牺牲其他国家的安全为代价追求自己的安全，不可避免地导致安全僵局。"

法新社说，习近平是在明显提到北约和美国时作出如上强调。

在上周的中国与俄罗斯两国首脑电话交谈中，习近平向俄罗斯总统普京保证，北京将继续在 "主权 "和 "安全 "问题上支持莫斯科。

但美国谴责这一声明，并呼吁中国避免站在 "历史的错误一边"。