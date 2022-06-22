华为在瑞典5G上诉官司输了

瑞典/华为/爱立信

瑞典法院周三今天驳回了中国电信设备公司华为在有关瑞典推出5G基础设施的两个案件中提出的上诉。该判决是否终审未知。瑞典已经有担心，该国的爱立信在中国可能遭到报复。

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就华为在瑞典5G案件中上诉失败，法新社今天报道称，瑞典行政上诉法院在一份报告宣判决定的声明中说，裁定“假设在5G网络的关键功能中使用华为设备可能破坏瑞典的安全”，这是合理的。

2020年，瑞典成为欧洲继英国之后的第二个国家，也是欧盟第一个国家，公开禁止中国华为产品被运用在瑞典5G网络（第五代移动互联网）基础设施中。

根据判决，已经安装的设备必须在2025年1月1日前拆除。

据瑞典行政上诉法院院长Anita Linder在声明中说，"瑞典的安全应被列在所有利益之前。瑞典电信监管局（PTS）的决定是基于对瑞典的真实、当前的和足够严重的威胁事实考量。"

据法新社说，瑞典当局的禁令据信损害了瑞典和中国之间的关系。北京当时警告说，瑞典电信监管局的决定可能会对在中国经营的瑞典公司产生 "后果"。

法新社说，中国的警告引起了瑞典对华为的竞争对手即瑞典电信巨头爱立信进行报复的担忧。