南非驴子成出口中国大热门

中国/南非/驴皮

中国对于传统药材的需求，已经使得盗猎者猎杀远在非洲的犀牛和穿山甲。如今，连非洲的驴子也面临生存威胁。而由驴皮炼制的阿胶过去受到皇帝喜爱，现在也越来越受到中国中产阶级欢迎。

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据法新社报道称，据信阿胶对健康的好处和从犀牛角中炼制的产品相近，从当成血液稀释剂到春药，虽然可以缓解濒危犀牛的压力，但南非驴子成出口中国大热门，遭致南非驴子数量锐减。

南非驴子牧场（Donkey Dairy）共同创办人克里斯帝利斯（Jesse Christelis）表示：「我们看到，因为非法宰杀供应中国驴皮交易的关系，南非驴子数量锐减。」而根据南非大学研究人员近来一项研究显示，驴只数量从1996年的21万头急速减少到2019年的14万6000头左右。

供给减少已导致驴只价格飙涨。根据克里斯帝利斯，5年前拍卖场一头驴子约30美元，现在每头约125美元。而这个价钱在中国仍相当划算，2018年中国一张驴皮 473美元，如今则要1160美元。

驴皮炼制的阿胶每公斤可以卖到360美元。

据法新社，南非每年合法出口约1万500张驴皮到中国，但实际出口数量可能更高，因为走私者也想分一杯羹。南非全国防止虐待动物协会理事会（National Council of Societies for the Prevention of Cruelty to Animals）的戴兰吉（Grace De Lange）表示：「今年我们拦截到两批运往赖索托的驴子。」

阿胶市场规模的相关资讯缺乏，但根据总部设在英国的动物福祉团体「驴子庇护所」（Donkey Sanctuary）预估，2019年中国驴皮供应交易需求达500万张。

驴乳产品市场则仍处于萌芽阶段。2026年，全球驴奶市场规模预估仅达1600万美元。南非境内有两座驴子牧场，在驴只价格节节攀升的情况下，驴子牧场前景堪虑。驴奶据信有抗氧化、抗菌和抗糖尿病等特性。

据法新社说，驴皮交易导致驴只数量大减，肯尼亚遂于2020年禁止宰杀驴只。