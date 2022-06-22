女教师太多：中国或推动退役军人到中小学任教

中国/复员军人到中小学任教

中国退役军人事务部等3部门近日联合印发文件，要推动优秀退役军人到中小学任教，宣称有助于改善中小学教师的性别比例，拓宽退役军人的就业管道。官方要求鼓励退役军人在学校担任军训教官。中国教育部数据显示，2020年全国小学专任教师中，女教师占比达71.14%。而小学男教师占比超过50%，还要回溯到1999年。

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据中央社署名张淑伶今天报道称，中国官方的新华社22日称，中国退役军人事务部、教育部、人力资源社会保障部近日联合印发“关于促进优秀退役军人到中小学任教的意见”。

据该“意见”指出，促进优秀退役军人到中小学任教，有利于推动落实立德树人根本任务，“助力改善中小学教师队伍学科结构和性别比例”，促进青少年全面发展；有助于发挥退役军人优势，拓宽就业渠道，促进他们在新事业新岗位上贡献力量。除了担任教师，“意见”也要求，中小学行政、工务职务优先接收安置政府安排工作的退役军官和退役士兵。将获得教师资格的退役军人纳入中小学兼职体育教师选聘范围。鼓励退役军人在学校担任军训教官。

该报道称，中国2018年4月成立“退役军人事务部”，目的之一就是因应层出不穷的老兵陈请上访事件。官方最新的政策则将退役军人引导担任中小学老师。