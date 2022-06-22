德教育部长批：德大学不应成立孔子学院

德国/孔子学院

德国联邦教育及研究部部长史塔克－瓦特辛格认为，大学不应该成立孔子学院，以免受制于中国。瓦特辛格直言，如果她是大学校长，不会同意成立孔子学院，因为经费来自北京，会被中国政治利用，她说，“我反对中国对我们的教学和研究有直接影响力”。

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据自由时报署名陈成良引述报道称，中国政府在全球约500所大学设立“孔子学院”，近年来不断引起各国质疑真正目的是对外输出“锐实力”。继英国国会议员本月提案支持修法，授权主管机关终止与孔子学院的合约后，芬兰赫尔辛基大学也证实，将终止该校与孔子学院的合约关系。而在德国媒体日前揭露，与中国合作研究可能帮助中国提升军力之后，德国教育部长也呼吁学者在敏感领域与中国划清界线，并认为大学不该成立孔子学院。

赫尔辛基大学副校长斯纳尔曼（Hanna Snellman）向该报证实，校方15日通知中国合作伙伴中国人民大学，该校不打算再延长明年1月10日到期的合约。根据孔子学院官网资料，设在赫尔辛基大学内的孔子学院是芬兰唯一一所，若赫大不再续约，孔子学院料将暂时消失在芬兰。芬兰并不是唯一决定停止与孔子学院合作的国家。近年来，有数十所西方大学关闭孔子学院，理由是怀疑孔子学院沦为中国政府宣传机器。更早之前，瑞典和丹麦也关闭孔子学院。

该报道指，据“德国之声”称，在媒体披露赫尔辛基大学关闭孔院的前几天，德国“商报”刊出联邦教育及研究部部长史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）的专访内容，她呼吁应与中国保持距离，特别是在学术方面。

该报道称，此前，“德国广播电台”等11家欧洲媒体，分析过去20年来欧洲与中国学者联名发表的35万份学术报告后，上月中发表名为“中国科学调查”（China Science Investigation）的报告，揭露其中近3000份的中方研究者有人民解放军背景。媒体质疑研究成果可能作为军用，协助中国提升军力，批评学者过于天真，罔顾国安风险，引起政坛和学界热议。

据该报道，对此，史塔克－瓦特辛格强调，民主与独裁的体制竞争中，只要可能协助中国取得上风的领域，例如无法排除军事用途的军民两用技术，以及被政府用来监视人民的人工智能，学者都应该与中国保持距离。史塔克－瓦特辛格直言，如果她是大学校长，不会同意成立孔子学院，因为经费来自北京，会被中国政治利用。

该报道原文链接：news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/3966753