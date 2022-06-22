拜登再称要与习近平对话

美国/中国

美国总统拜登称他"计划与中国总统习近平进行对话"。拜登是在回答关于可能取消其前任特朗普对大量中国产品征收的进口税的问题提及与习近平对话的议题。拜登面临着使美国人士气低落的非常高的通货膨胀，也正面临着取消这些惩罚性关税的压力，以平息消费者价格的激增。而这些附加费用于7月6日到期。

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据法新社报道称，美国总统拜登周二表示，他 "计划与中国总统习近平进行对话"。但拜登说，"我们还没有决定在什么时候。"他在谈到这次会议时说。

自从这位79岁的民主党人当选以来，拜登和习近平已经电话谈过四次，他们最后一次会面是在3月18日。这些对话表明了保持沟通渠道畅通的愿望，但迄今未能给世界上两个主要大国之间非常紧张的关系带来任何缓解。

除了贸易之外，中国和美国在台湾问题上尤其争执不下。

据该报道，华盛顿和北京在应对乌克兰战争的问题上也有很大分歧：美国人在西方对俄罗斯的反应中起了领头作用，而中国人则坚持自己与普京政权的关系密切。例如，中国已经大幅增加了对俄罗斯石油的购买。

据法新社，美国与中国的竞争是拜登的既定战略重点，他试图在亚洲和太平洋地区，以及更广泛的世界范围内对抗北京的野心。

就与习近平通话，拜登在上个周末曾说，通话可能就在「最近」。美、中领导人上次通话是在3月18日，当时拜登警告习近平勿对侵略乌克兰的俄罗斯施加援手。

美国前总统特朗普曾颁布措施，针对价值数以十亿美元计中国进口货物加征25%关税。加征这些关税意在惩罚，美国认为中国贸易行为不公，且加征关税也是为了保护美国制造业者。此举在政治上虽受欢迎，但美国通膨飙涨至40年高峰，拜登正想方设法平抑物价压力，并表示考虑撤销部分关税。

财政部长叶伦（Janet Yellen）是认为撤销部分关税可能有助纾缓通膨的美国官员之一。

法新社说，拜习通话可能近期举行，部分原因也是因特朗普时代加徵的关税期限将于7月到期，除非要继续实施。