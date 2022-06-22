极罕见：电缆桥火警致香港西北区停电近13小时 溽暑中16万户受影响

香港/电缆桥火警

香港新界区一条电缆桥昨(21日)晚失火，导致新界多区停电，16万户居民和区内手机通讯、公共交通、供水及医院紧急手术等公共服务受影响而一度暂停，经抢修后，当中14万户居民的电力供应在五小时后的午夜恢复，但余下两万户则延至今晨8时许才全面恢复供电，导致区内14间学校今日要停课，邮政局服务亦不能如常提供。负责该区电力供应的公司和官员均形容，事件十分罕见，火警原因仍在调查，公司须在三天内向港府提交初步报告。

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香港的供电稳定性在全球可说是首屈一指，域内两间电力公司的供电可靠度均达到逾99.999%的世界级水平，即每年停电少于一分钟，而负责九龙和新界区电力供应的中电，报称在 2018至20 年间，每年每客户平均意外停电时间为0.92 分钟。受事件影响，中电控股今早开盘即急跌2.9%至65.45港元，创27个月以来新低，至中午收市时仍跌1.34%，收报66.5元。

导致停电的火警，居民指约于昨晚6时半左右发生，中电则于7时10接报，起火的是位于香港西北区的元朗扩业街一条电缆桥，火势迅速蔓延，一个多小时后，电缆桥终烧至断裂彤塌，令架设在桥身的三组13.2万伏特高压电缆损毁。中电输电及供电业务部高级总监张宝中今午表示，三组电缆中，一组属正常供电，其余两组在第一组失效时作后备，三组同时损毁至不能替补，实在十分罕见。

火警中，消防处派出47名消防员及救护员，合共15辆消防车及救护车到场灌救，并首次出动配备热能显像机的灭火机械人，可以找到热源头及在较危险的地方灭火。事件中无人受伤，警方表示，消防相信火警无可疑，起火原因正在调查中。

工程师学会电机分部代表劳伟筹今早在电台节目表示，未确知事故原因，但事发在傍晚，即市民陆续归家、而区内工厂或公司仍在上班之际，属用电高峰，电缆有可能因为电流过大而起火；另一原因可能是电缆老化，以致电阻过高或过低而触发火警；其次，电缆电压过大亦有机会引发火警。至于能否排除人为因素，中电企业发展总裁庄伟茵表示，事件仍在调查中，不能揣测原因。

事故导致西北区的天水围、屯门及元朗一带停电，影响16万户居民的电力供应，多人被困电梯，公共服务亦受阻，包括港铁天水围站一度要关闭、屯门医院有需要接受紧急手术的病人须要转院、三个电讯供货商指通讯网络受影响致用户难以上网及打电话、部分交通灯失灵等。部分居民更暂时租住酒店以免因没有空调而失眠。

中电表示，到晚上11时半，已恢复14万户供电，但包括天晴邨、天悦邨、天泽邨及天富苑的二万公营房屋的住户须彻夜忍受停电。中电原预计须两天时间完成复修，但到今早8时后，已全面恢后供电。中电补充，未来数天的供电可能不稳定，呼吁市民减少用电，并向市民致歉。

政府紧急事故监察及支持中心昨晚已经启动，以尽力维持治安、医疗和其他紧急服务。不过，舆论普遍不满港府没有启动耗资1.5亿港元建立的紧急警报系统，令市民无法得知究竟发生什么事和决定是否由市区返回新界，当中，立法会议员刘国勋批评，停电事件影响几十万人，导致无电、无水、无网络，但港府竟然无启动系统，质疑是形同虚设。议员张欣宇亦就此质疑，政府对大规模停电没有整体预案，不同部门的配合应作检讨。

环境局副局长谢展寰解释，紧急警示系统属全港性，但昨晚事故只影响局部地区，故此没有启用该系统通知市民。他又说，港府十分关注今次罕见事件，已责成中电在三日内提交初步报告，14日提交详细报告，防止同类事件重演。