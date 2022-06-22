移民影响「港人」认同感创五年新低 惟仅2%年轻人自认「中国人」：启示

香港/社会

受移民潮影响，一项连续性民意调查结果显示，「香港人」的身份认同感跌至五年新低，相反，「中华人民共和国国民」的身份认同感虽是最低，但在逐步上升。时事评论员袁弥昌认为，香港正处民主运动低潮，要离开的人已「走得七七八八」，留港者需调整心态，以致身份认同出现改变。但与此同时，不足30岁的年轻人自称是「中国人」的比率仍然徘徊在低位的2%，显示青年人的民心回归工作，效用不彰。

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香港民意研究所昨（21日）午公布「一国两制25周年中期民情总结」之「市民身份认同感总结」结果，在本月初访问1000名18岁以上市民的最新民调结果中，市民对「香港人」身份认同感继续排行首位，以10分为满分，有7.77分，较半年前的调查下跌0.17分，创五年以来新低。其后依次为「亚洲人」、「中华民族一分子」、「世界公民」、「中国人」及「中华人民共和国国民」(6.14分)。而「中华人民共和国国民」的认同感虽是最低，但已较半年前的民调大幅增加0.43分，评分创五年半以来新高。

调查同时发现，在「香港人」、「中国人」、「香港的中国人」及「中国的香港人」四个选项中仕择其一，最多人选择的仍是「香港人」，有39%，较两年前大跌11个百分点；次选的「中国的香港人」，占比自两年前缓慢上升6个百分点，最新有31%。但若以年龄划分，可见在18至29岁组群中，自称为「香港人」的比率高达76%，属逆势上升；而自称为「中国人」的比率更只有2%，与过去数次调查结果相若，亦远低于总体比率的18%。

出席发布会的时事评论员袁弥昌表示，自2019年反对修订逃犯条例事件后，民主运动陷入前所未有的低潮，要离开香港的人相信已「走得七七八八」，反映在民调结果中，是对「中国人」、「中华民族一分子」等身分认同皆有显著上升，而本身对政治现况不满但又选择留港者，在心态上、身份认同方面也可能有所调整。

另一重点须要注意的是年轻人的「香港人」身分认同处于高位，袁弥昌指出，这反映特别自2019年事件起，年轻人对其香港人身分认同感非常强烈，这对执政者而言，是一个启示。他更以两名幼女之父的身分指出，近期从网上和电视等不同媒介的儿童节目发现，有明显宣传官方的意识形态，可能是瞄准一些非常年幼的儿童。

但他补充，30至39岁群组较年轻人更认同「中国人」身份，显示到了某个人生阶段，经济条件有所改善后，身份认同感会出现变化，这对官方而言或许有所鼓舞，亦对未来北京「人心回归」的工作有所启示。