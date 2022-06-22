许志永案秘密开庭  法国驻华使馆及人权组织呼吁释放许志永与丁家喜两人

中国/人权

中国著名维权律师许志永颠覆国家政权案6月22日在山东省临沂市临沭县的法院秘密开庭，同样因“厦门聚会”而被指控的丁家喜案将于6月24日开庭，法国驻华使馆以及多个人权组织呼吁当局立即释放两名维权人士。

广告 继续浏览后续

许志永与丁家喜的律师被禁止接受媒体采访，据旅居美国的丁家喜的妻子罗胜春披露，许志永的姐姐昨晚前往临沭但却在半夜一点被警察逼迫连夜离开。

当局尽最大可能封锁有关许志永与丁家喜案的信息，多个人权组织都发表声明呼吁当局立即释放两名维权人士。

法国驻华使馆的微博账号今天也就他们两人的案子发表中文声明，声明写道:" 许志永、丁家喜案件开庭在即，我们与他们同在。这两位维权人士因行使其基本权利被拘留两年多，我们呼吁立即释放他们，并将继续密切关注他们的情况。"

国际特赦组织呼吁释放许志永与丁家喜 © 网络

国际特赦组织中文推号也就此发表声明谴责 : 中国当局针对许志永和丁家喜的镇压，并不是因为他们犯了任何国际公认的罪行，而仅是因为政府不喜欢他们的观点。他们在被拘留期间就被酷刑，在这场被操纵的秘密审判中，他们很是可能被判刑多年。中国必须立即释放他们！

中国人权律师团关于许志永博士、丁家喜律师案件的声明, 强调此案在侦查过程中，许志永、丁家喜、常玮平、张忠顺、戴振亚等人遭受了被长时间剥夺睡眠和限制食物等酷刑；存在限制辩护律师复制卷宗、限制辩护律师携带电脑等工具进入法庭开展辩护工作、强令辩护律师签订所谓的保密协议、秘密审判等违法行为，呼吁当局允许证人出庭作证、允许公民自由旁听。允许辩护人依法复制卷宗，保障辩护人合理的阅卷时间。并且要求检察机关追究相关责任人员虐待被监管人员的犯罪行为。

中国人权律师团关于许志永博士、丁家喜律师案件的声明 © 网络

许志永博士是中国国内知名的青年法学家，人权学者，曾经参与北大三博士上书全国人大废除收容遣送制度，曾为揭露黑砖窖事件奔走，曾为三聚腈胺受害者救助努力，2014年曾为推动外地人子女在亦参加高考和推动官员财产公开而入狱，此番他因2019年年底在厦门的一次聚会而同丁家喜一同被逮捕，并同被指控犯有颠覆国家政权罪。

有网民评论说，许志永 、丁家喜 这样的人一再被囚，难怪铁链女、唐山女等悲剧层出不穷，亿万人关注却无人能救。