谭德塞认病毒从武汉实验室泄出？北京称世卫否认

中国/新冠病毒溯源/谭德塞/武汉实验室

英国每日邮报于18日报导，尽管世卫组织表示，关于病毒起源的所有假设都摆在桌面上，但消息人士称，谭德塞最近向一位欧洲资深政治家透露，最可能的解释是武汉实验室发生了灾难性事故，导致病毒在2019年底开始传播。中国外交部发言人汪文斌今天说，世卫秘书处已向中方澄清，谭德塞未发表此类言论。汪文斌还说，有关媒体以“匿名放风”的形式翻炒实验室泄漏，“用心险恶”，阻碍科学溯源，是破坏国际抗疫合作大局的政治操弄。

广告 继续浏览后续

据中央社署名张淑伶今天报道称，就英媒指世卫秘书长谭德塞私下认为，新冠病毒是从中国武汉实验室泄出病毒导致。中国外交部发言人汪文斌今天说，世卫秘书处已向中方澄清，谭德塞未发表此类言论。汪文斌是在今天外交部例行记者会上，被问及英国媒体日前援引消息人士所作的相关报道时做出回应。

汪文斌说，世界卫生组织（WHO）秘书处已就有关的报道向中方澄清，强调谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）未在公开或私下场合发表任何此类的言论，相关报道“内容完全不属实”，谭德塞“完全反对报导中的有关内容”。汪文斌说，中方已多次阐述有关立场，“实验室泄漏完全是反华势力出于政治目的炮制的谎言，毫无科学可言”。中方已经邀请世卫组织国际专家组赴武汉相关实验室考察，联合研究报告也明确得出了实验室泄漏极不可能的结论。

据中央社说，新冠病毒溯源议题深具争议，导致北京与西方国家关系日益紧绷。谭德塞曾于今年2月表示，已与中国国务院总理李克强会面，讨论有必要在追溯新冠病毒起源上加强合作。