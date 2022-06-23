中国为何试图在非洲之角扮演斡旋者角色？为何现在想介入这个安全堪忧、情况纷乱地区的事务？这是法国媒体近日报道关注的焦点。本周一(20日)和周二(21日)在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴举行了首届中国-非洲之角安全、治理和发展会议。

广告 继续浏览后续

中国因为安全问题，试图在饱受冲突和争端的困扰的非洲之角，扮演斡旋者角色？这是法国重点周刊报道指出的。报道还说，北京正在寻求加强其影响力并保护其众多投资。

本周一(20日)和周二(21日)在埃塞俄比亚首都，亚的斯亚贝巴举行的首届中国-非洲之角安全、治理和发展会议开幕式上，在该地区有很多利益的中国，提出其担任调解的意愿。

中国外交部非洲之角事务特使薛冰说：“我愿意根据本地区国家的意愿，为和平解决争端提供斡旋。”

今年二月，中国任命薛冰担任中国外非洲之角事务特使，表明北京决心以外交方式介入这个饱受各种冲突困扰的地区，特别是在埃塞俄比亚、索马里和南苏丹等国。

2007年，中国已经派遣一名非洲之角特使，也就是当时负责非洲事务的大使刘贵金，他也就立即就苏丹达尔富尔危机展开部署。

就非洲之角，北京现今采取立场：

此后，中国在非洲之角这一战略地区的利益只增不减。 中国在吉布提拥有一个港口以及拥有其非洲的唯一军事基地，以确保其巨大的经济利益（例如：运输、工业、能源等）。

中国外交部非洲之角事务特使薛冰说：“我们从历史中吸取了教训，非洲之角不应该成为任何国家的后院。”

他同时提醒说：“许多人遭受到《殖民统治》，以及《冷战对抗给非洲大陆带来了战火》”。 薛冰并呼吁“避免干涉别国内政”和“拒绝滥用单边制裁”。

其实，朝向印度洋的另一海岸边的非洲进行海事外交及非洲之角地区外交行动，早就在中国的部署当中。这也是中国年初在非洲进行的外交访问的目的地。 中国外交部长王毅1 月 4 日已对厄立特里亚、肯尼亚和科摩罗开始进行为期四天的访问，北京也试图在东非安全情况恶化的环境中加强中国在当地扮演的角色，并试探性地伸出触角。

而王毅年初的这项巡访也是中国对非洲外交的传统行动的一部分。 自1991年以来，中国官员的每年的第一个外交访问行程都保留给非洲地区。 这也是继去年11月在达喀尔举行的中非峰会之后，中国顾问团队在两个月内第二次访问非洲大陆。

非洲之角是一个危机四伏的地区，中国现今试图伸触角，增加影响力：

中国非洲之角事务特使薛冰还在本次非洲之角安全会议上宣布，中国愿意在该地区支持不同的计划，例如：粮食安全、卫生、交通、贸易促进或加强当地国的技能等领域的各种建设项目。

埃塞俄比亚总理阿比·艾哈迈德的国家安全顾问 Redwan Hussein 在开展这些工程时强调指出， “这项主动性倡议是属于非洲之角国家，由他们来主导，管理经营并领航。中国只是扮演一个支持者的角色。”

他还补充说：“这些是我们的问题（...），解决方案（...）必须来自我们内部。 这次会议的成败将取决于我们，而不是其他人。”

埃塞俄比亚总理阿比·艾哈迈德上周表示，政府不想再有战争发生，有未经证实的报道称，政府正在与其与竞争对手提格雷组织的领导人进行谈判，

这位总理说，一个政府委员会将很快就该问题提出路线图。

埃塞俄比亚政府官方并未表态是否接受中方提出的居间斡旋提议。 与此同时，近几个月来，非洲联盟、美国和肯尼亚也继续努力进行其他的斡旋调解。

现今有另一项争议可能会使这个次区域的调解进程复杂化，它涉及了埃塞俄比亚总理于 2 月 20 日揭幕的“复兴大坝”项目。

这个大坝引发临近国家担忧供水的问题，也因此埃及和苏丹早先曾要求埃塞俄比亚停止对这个即将成为非洲最大水力发电站的大坝进行关注储水的动作。