中国南方洪灾严重 广东称世纪之“水”

中国/南部水灾

2022年6月13日航拍的中国南部广西荣安地区暴雨后形成的水灾。

严重的洪水今天威胁着中国南部的部分地区，因为暴雨导致河流溢出河岸，水灾达到近一个世纪以来的水平。

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据法新社今天报道称，创纪录的洪水威胁着广州地区。而且面临风险的地区是富裕的制造业大省广东的珠江流域，其中包括广州和深圳这两个大都市，广深也是许多科技公司的所在地。

当地数十万人已经从受影响最严重的地段疏散。

中国水利部周三将珠江流域置于洪水的高度警戒状态，并称一些地方的水位已经 "超过历史记录"。来自广州以北的韶关市的图像显示，周三，居民们在被淹没的大道上前进。在一些地方，水深淹没了汽车的顶部。

消息说，雨水与泥浊淹没了商店和建筑物。

珠江流域包括许多人口稠密的城市和无数的工厂。

广东省级应急管理部门估计直接经济损失为17亿人民币（2.4亿欧元）。据当地媒体报道，广州北部英德市的水位在周三超过了该市1931年的历史最高值。它可能超过整个珠江流域1915年的历史记录。当地媒体说广东的这部分地区目前正面临着 "世纪洪水"。

该省的风险地区已被命令采取一切必要措施来限制损失，一些工厂停工，学校关门。

法新社说，中国南半部的其他地区，包括东部沿海省份福建和广西南部地区，在6月也受到创纪录的降雨袭击，导致数十万人疏散。春末夏初，中国部分地区经常发生洪水。但近年来，随着气候变化，洪水灾情似乎越来越严重。