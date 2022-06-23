中国闭门庭审许志永案遭批政治迫害

中国/许志永/丁家喜

中国知名维权人士许志永被控“颠覆国家政权罪”，山东省临沂市临沭县法院昨天闭门庭审此案。外界批评，庭审只是走过场，实质是政治迫害。丁家喜的案件将于明天庭审，消息称也采闭门方式。

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据中央社今天引述报道称，许志永案引起各界高度关注。许志永曾为中国著名青年法学家与公民维权的领军人物，参与多起维权事件，宣导非暴力运动，也一度被判刑4年。

2019年，许志永与另一名维权人士丁家喜在厦门与20多名维权人士举行会议，之后遭警方大举逮捕。两人的案件被分别处理，并且从原本被捕的“煽动颠覆国家政权”升级为“颠覆国家政权罪”。据表示，丁家喜的案件将于明天庭审，也采闭门方式。

消息说，中国当局以涉及“国家机密”为由，禁止亲属旁听，也逼迫律师签保密协议，不能与媒体接触。

美国自由亚洲电台引述现居美国的前中国政法大学讲师、人权律师滕彪指出，“这个案件也不取决于法律和证据，完全是一种政治迫害。其整个过程，也是受到法院之外的政法委等的操控，最后结果也是完全随意，出于各种政治考虑。”滕彪并指出，中国政府希望案件引起的影响越小越好，悄无声息地判刑、关押，希望国际社会慢慢地忘掉他们，但国际社会的关注度没有因此减弱。

北京律师胡育则推文引用许志永代理律师张磊指出，“庭审结束了。在以法律的名义宣布不公开审理之后，律师能做的只剩下见证，见证先行者没入黑暗。”

中国人权律师团昨天也发布声明说，许志永和丁家喜是中国公民的楷模，临沂市公、检、法案件承办人员以颠覆国家政权罪追究两人刑事责任，是不折不扣的政治迫害，相关人员涉嫌刑讯逼供和滥用职权罪。

该报道称，国际人权组织则斥责对许志永和丁家喜的庭审是“骗局”。总部设在美国的人权观察中国高级研究员王亚秋表示，“这两个人被关押和被指控荒唐的‘颠覆’罪名的原因，是因为他们敢于憧憬一个不同的中国，要求这个国家是自由和公正的。”