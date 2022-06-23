习近平促今年经济增长须保5.5%

中国/经济/5.5%

中国国家主席习近平昨天视讯出席金砖国家工商论坛开幕式时强调，中国将采取更加有效举措，努力实现全年经济社会发展目标。中央社说，但外界近期普遍预测中国难以达到5.5%的经济成长目标。

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据中央社今天报道称，中国国家主席习近平促采更有效举措实现全年经济目标。

习近平在金砖国家工商论坛开幕式主旨演讲中表示，今年以来，面对复杂严峻的国内外发展环境，中国筑牢疫情防控屏障，巩固疫情防控成果，最大程度稳住了经济社会发展基本盘。他说，中国将加大宏观政策调节力度，采取更加有效的举措，努力实现全年经济社会发展目标，最大程度减少疫情影响。

中央社引述今年4月曾为中共中央政治局授课的上海财经大学校长刘元春昨天出席线上举行的2022年世界计量经济学会亚洲年会开幕时演讲表示，目前很重要的任务就是为中共20大的召开营造祥和环境，“国务院和中央已经把整个二季度正增长以及全年经济目标基本达成，作为一个政治任务，分解到各个层级和机构，导致三季度很多地方政府要在中央精神的指引下，进行全面发力”。

据刘元春说，在政策保证下，企业赶工赶时完成生产任务，中小企业预计逐渐复苏，“第三季度中国GDP增速在6%左右，应没问题”。