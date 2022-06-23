习近平呼吁更好监管在线金融

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中国国家主席习近平最近呼吁对在线金融进行更好的监管，但在持续对数字经济进行镇压后，他坚持认为中国政府 要"支持 "数字经济。

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据中国新媒体周四的报道，习近平呼吁要推动大型支付和金融科技平台企业回归本源，健全监管规则，补齐制度短板，保障支付和金融基础设施安全，防范化解系统性金融风险隐患，支持平台企业在服务实体经济和畅通国内国际双循环等方面发挥更大作用。

法新社报道认为，习近平在与中国最高领导人的会晤中还说，必须采取措施 "化解 "金融系统的风险。而过去一年半，中国数字和高科技巨头一直受到当局的压力，当局增加了打击和罚款的数量，尤其在竞争和个人数据问题上。最著名的案例是蚂蚁集团上市，这个全国在线零售冠军阿里巴巴的支付和金融服务部门，在2020年底率先受到当局的抨击，其巨大的首次公开募股计划（IPO）流产事件曾一度引发全球的关注。但近期中国政府对蚂蚁上市开了绿灯。

由于中国政府对科技行业的收紧，使该行业损失了数十亿美元的市值。

在中国，绝大多数人的日常支付现在都是通过数字巨头的移动应用程序进行的，包括微信和支付宝等软件。这种方法已经取代了银行卡和传统银行的现金，因此部分地摆脱了监管机构的控制。

法新社报道，最近几周，市场受到来自当局的几个信号的鼓舞，被认为对数字巨头是积极的。政府已经肯定了其对数字经济的支持，并在之后接待了几位老板。在冻结数月后，当局还在6月初发放了新的视频游戏许可证，这对自2021年以来因限制未成年人游戏时间而受到严重处罚的行业来说是一种安慰。

据《华尔街日报》报道，当局还准备结束对滴滴的起诉。滴滴自去年以来一直是行政调查的目标，理由是它收集个人数据，这迫使滴滴在12月宣布突然退出纽约证券交易所。

同时，由于受到经济放缓的威胁，北京也在疏导汽车行业。中国总理李克强周三表示，他正在考虑延长购买清洁车辆的补贴，这些补贴最初将于2022年12月31日结束。