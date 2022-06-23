中国/房地产

催高房地产经济高招：惩罚“恶意不买房”

关于中国房地产报道图片 © 维基百科 照片

作者： 小山 3 分钟

据中国中央下令“稳楼市”后，中国多地为促进民众买房可谓花招百出，青岛市薛家岛街道办事处近日下令社区调查居民购房意愿，还要求针对“恶意不买房”且银行有巨额存款者，一律约谈。不过“恶意不买房”相关新闻在中国大陆社群引发网友热传与讪笑后，已遭网管下架。