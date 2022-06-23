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催高房地产经济高招：惩罚“恶意不买房”
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据中国中央下令“稳楼市”后，中国多地为促进民众买房可谓花招百出，青岛市薛家岛街道办事处近日下令社区调查居民购房意愿，还要求针对“恶意不买房”且银行有巨额存款者，一律约谈。不过“恶意不买房”相关新闻在中国大陆社群引发网友热传与讪笑后，已遭网管下架。
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据中央社今天引述消息报道称，中国山东青岛市西海岸新区薛家岛街道办事处17日发布“关于做好促进居民购买新建商品房的通知”，要求截至6月底，每个合作社完成网签新建商品房不少于2个，各社区负责牵头汇总，及时把居民购房意愿摸排情况报发展保障中心。
“通知”还要求，“凡恶意不买房，如查到银行有巨额存款，一律提醒谈话”。该项工作纳入2022年度工作考核，超额完成任务的合作社一事一议加分，具体考核办法另行制定。
消息说，薛家岛街道办事处工作人员18日证实确有此事，并称“通知”中所说的“上级部署”是指“青岛西海岸新区管委办公室”和“青岛市黄岛区人民政府办公室”联合印发的一份红头文件。
对此，中国官媒证券时报今天发出评论称，稳楼市应该“因城施策”，不宜矫枉过正。
该报道称，“恶意不买房”相关新闻在中国大陆社群引发网友热传与讪笑后，已遭网管下架。
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