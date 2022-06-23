《回声报》：北京和莫斯科向南看以对抗西方

金砖峰会

中俄两国利用金砖峰会遏制西方。这是《回声报》6月23日驻上海记者发回的一篇报道。报道认为，在重新定义的世界秩序中，普京懂得如何依靠习近平的支持而掩盖自己的孤立。但法国记者也认为，金砖集团因不同议程和不同地缘政治利益的困扰而互不信任。

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在七国集团峰会之前，北京组织的金砖国家峰会为俄罗斯总统普京与全球其他重要领导人提供了难得的机会。习近平于6月23日以视频方式出席了金砖国家工商论坛开幕式并发表主旨演讲。

由北京组织的虚拟金砖峰会于周四开幕，为俄罗斯总统普京提供了自入侵乌克兰以来首次与地球其他重要领导人一起出现的机会。

与中国领导人习近平、印度、巴西和南非一起分享屏幕，俄罗斯总统毫不掩饰他很高兴能够展示他并不孤单。

普京还呼吁金砖国家合作，以应对西方国家的“自私和鲁莽行为”，他提到制裁严重影响了世界经济，对他来说，责任不是普京对乌克兰的军事攻击。

在他身边，组成这个群体的国家（巴西、俄罗斯、印度、中国、南非）的其他领导人——占世界人口的 40% 和地球 GDP 的四分之一。这些国家都没有直接谴责莫斯科。巴西在联合国投票反对俄罗斯，但其总统、外交政策负责人博尔索纳罗立即表现出“中立”。

此次金砖国家峰会将在 七大工业国峰会（从 6 月 26 日星期日至 6 月 28 日星期二在巴伐利亚举行）之前举行，七强成员国一致谴责俄罗斯的侵略。七大工业国峰会之后将举行北约峰会。

普京希望依靠金砖国家，更广泛地说，依靠南方国家，提供替代全球治理的替代方案，他谴责美国的霸权。

为什么中国不会拯救俄罗斯免受制裁?

“金砖国家现在比以往任何时候都更需要发挥领导作用，以制定旨在建立一个真正的多极（全球）体系的统一、积极的政策”，俄罗斯总统要确保金砖国家可以依靠支持“亚洲、非洲和拉丁美洲的几个渴望执行独立政策的国家”。

在这个重新定义世界秩序的倡议中，他知道他可以指望习近平的中国支持。就在俄罗斯入侵乌克兰之前，两国宣布了“无上限的友谊”。从那以后，中国拒绝谴责俄罗斯，将冲突的大部分责任推给美国，被指责推动北约进一步向东扩张。

周三，习近平严厉批评“扩大军事同盟”以及西方对俄罗斯采取的制裁措施，称其为，事实证明制裁是 “回旋镖”和“双刃剑”，终将损人害己。上个月，中国表示希望将2009年成立的金砖国家集团扩大到其他国家。

本次峰会为习近平和普京提供了与第三世界领导人一起展示自己的机会。 《中国日报》在社论中说：“金砖会晤不是聊天室，也不是圈套，而是协调发展中国家行动，支持共同发展。”

中俄还谴责了即将举行的七国集团和北约峰会。在另一篇社论中表示，这将表明“美国及其西方盟国仍然远未认识到时代已经改变，现在不再是他们可以用炮艇恐吓他人的时候了”，。

事实仍然是，尽管存在某些共同利益，但金砖国家集团已经饱受互不信任、不同议程和不同地缘政治利益的困扰。印度和中国之间的边界紧张局势在 2020 年演变成暴力冲突，仍未得到解决。