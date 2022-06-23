张晓明破例调任政协副秘书长 评论料港澳工作将更紧跟中央

香港/政治

中国政协第十三届全国委员会常务委员会最新一次会议昨（22日）午在北京闭幕，会议决定增补国务院港澳事务办工室原常务副主任张晓明为政协委员，并委任他为副秘书长。一直在港澳系统工作的张晓明调离港澳事务系统，是前所未有的情况，中国事务评论员刘锐绍指出，港澳工作日后由过往与港澳人事或工作没有交集的官员执掌，将令主事官员日后更加紧跟北京「牢牢掌握」香港全面管治权的政策，难按港澳实际情况调节。他预见，日后香港政策将是「政治抓紧、经济调整」格局。

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现年58岁的张晓明，大学毕业后即在港澳办工作，36年间，他由科员逐步升至副主任，2012年来港出任中央驻港联络办公室主任，五年后调回北京接任港澳办主任，2020年因北京治港政策转变而由政协副主席夏宝龙「空降」为主任，而张则降为常务副主任，但正部长级别未变。今次调往政协当副秘书长是他首次调离港澳工作系统，亦与过往掌管香港事务工作的官员会在相关工作岗位上退休不同。

翻查数据，港澳办主任一职，主要由港澳工作系统外的中央委员出任或由港澳办内长期工作的官僚升任，前者例子有国务委员姬鹏飞、创办主任廖承志之子廖晖、王光亚等，后者则有鲁平。而即使是系统外的人来领导港澳办，港澳办主任都会是他们公职生涯最后一站，而张晓明则是首位在当上主任后调离港澳工作系统者，而且还是有36年港澳工作经验的「专职」官员。

孙嘉业：中央港澳工作會否降格值得注意

中国评论员孙嘉业今天在《明报》撰文指出，张晓明的新职虽然仍为正部级，但重要性肯定大打折扣，被边缘化无疑。他由此质疑，日后的中央港澳工作领导小组会否降格，在副总理韩正于中共「二十大」退休后，不再由政治局常委的副总理领导，而是恢复由政治局委员或国务委员的副国级执掌。

不过，另一中国事务评论员刘锐绍不认为张晓明调任政协是降职或与港澳工作切割，因为政协作为一个统战组织，亦有港澳工作需要推进，端视北京如何使用这位长期港澳工作官员。

但他指出，张晓明调离港澳工作系统反映中央要更能落实总书记习近平「牢牢掌握宪法和基本法赋予的中央对香港、澳门全面管治权」的官员执掌港澳办。刘锐绍解释，长期在港澳系统工作的官员，好处是能在落实中央政策时能结合香港实际情况，「逐渐与港府官员相近、推行」，但这便落后于北京的「牢牢掌握」要求，而张晓明在过去两年的常务副主任任期内，显然被视为未能全部落实牢牢掌握的政策。他指出，在近期的人事任命可见，执掌港澳工作第一把交

椅的，都是与港澳工作没有交集的，这些人既没人事牵绊，亦因不熟悉港澳人事而不能打「擦边球」，使得他们更加紧跟中央政策。

刘锐绍预料，未来的北京中央治港政策不会由紧回宽，因为未来至少半年仍有重要事件进行，例如香港回归25周年、中共司开「二十大」会议等，而一些从警务工作退下来的港府官员仍然掌管一些重要的半官方职位。不过，经济上会略作调整，以安抚外资。故总括而言是「政治抓紧 经济调整」。