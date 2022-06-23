日本参议院选举拉开序幕 执政党稳操胜券

日本/政治

日本第26届参议院选举22日发布公告，开始了面向7月10日投计票的为期18天的选战。报名参选的受理工作22日傍晚结束，针对改选的124个议席（选区74个、比例代表50个）和非改选的神奈川选区1个补选议席，15个政治团体争夺125个议席，选区共有367个候选人，比例代表178个候选人，总计545人报名参选，其中女性181人，约占33%，比例和人数均创历史新高。

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在这次选举中，严重的物价上涨和通货膨胀将成为集中争论的课题。

根据《日本经济新闻》6月20日报道，日本经济新闻社和东京电视台于2022年6月17日-19日进行的民意调查显示，64%的受访者表示，他们无法忍受近期由于资源飙升和日元贬值而导致的价格上涨。

当被问及在参议院选举中所重视的政策时，首位是经济复苏，占44%，其次是养老金/医疗/长期护理（35%），第三位是外交/安全（28%），新冠病毒对策为16%，排第7位。对于任何年龄段的人来说，都不认为新冠病毒对策是最重要的政策，可能鉴于日本感染已经稳定下来，人们更倾向于重视经济。

《日本经济新闻》5月30日发表的关于在参议院选举中想投票的政党和候选人所在政党的民意调查显示，最多的是自民党，达50% ，第二名是日本维新会，为8%，第三名是立宪民主党为7%。

这是自2002年以来关于投票特定政党的支持率首次达到50%，回答“还没有决定”为15%。

根据《读卖新闻》6月发表的全国民意调查，在定于7月举行的参议院选举中，45%的受访者表示在比例选举中将把票投给自民党（上一次5月的调查为44%），在各党中占第一， 紧随其后的是日本维新会（9%）和立宪民主党（7%）。在2019年7月上一届上议院选举前的6月的调查中，自民党为40%，立宪民主党是10%，日本维新会为6%。

自民党总裁岸田文雄已将胜负线定为“包括非改选议员在内议员，执政党超过半数”，现在自民党和公明党非改选议席共有69个席位，本次选举只要在改选的125个议席中获得56个席位，执政两党就会在总数为248议席中超过半数。

2016年参议院选举中仅自民党在就获得56个席位，在第2019年的参议院选举中自民党获得57个席位，这次选举自民党加上公明党夺得的议席，执政党获得56个席位应是稳操胜券。