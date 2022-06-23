李家超研放宽旅客入境防疫措施 年底将出席曼谷APEC峰会

香港/防疫

候任行政长官李家超表示，正积极研究与中国内地及国际通关，减少武汉肺炎防疫措施为入境旅客带来的不便，包括考虑容许入境人士居家检疫，或者缩短酒店检疫的日数。另外，本身受美国制裁的李家超又表示，计划出席11月在泰国曼谷举行的亚太经济合作组织(APEC)领导人峰会，藉此向国际社会推广香港。

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与李家超同样受美国制裁的现任特首林郑月娥月中接受《星岛日报》访问时曾慨叹，五年特首生涯唯一比较可惜的是，近三年因为疫情而未能外访，令香港变了被人代言。下周接任特首的李家超，接受英文报章《南华早报》访问时指出，港府会向国际伙伴展示香港是一个具有吸引力、竞争力及开放的社会，港人享有基本法保障的自由及权利，有独立的司法制度，消弭香港人权自由被侵害的诋毁言论和指控。他以去年「世界正义工程」（World Justice Project）的全球法治指数为例证明香港享有司法独立，指香港在139个国家和地区中排第19位，高于美国的第27位。

不过，李家超没有提及，全球排名第19位，已较前年下降三位；而在八大许分项目中，香港的「基本人权」和「约束政府权力」跌幅最大，排名分别跌至全球第54位和第45位。前者排名低过多米尼加共和国、秘鲁和格鲁吉亚；至于「约束政府权力」，排名亦低过卢旺达和南非。 在通关问题上，李家超在访问中说，会优先考虑与中国内地通关，恢复贸易和人员往来，但明白香港与世界其他地方联系的重要性，故已要求候任医务卫生局局长卢宠茂迅速审视疫情发展，并提出减少对旅客不便的临时措施，包括居家隔离或缩短隔离酒店的检疫日数。报道引述消息指，放宽检疫措施适用于「点对点」行程的旅客，类似死循环管理方式。