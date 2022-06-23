澳大利亚国防部长结束印度之行

澳洲防长访印

6月20日至23日，澳大利亚副总理兼国防部长理查德·马尔斯（Richard Marles）对印度进行为期四天的访问。6月22日，马尔斯与印度同行讨论了区域战略形势，其中包括对中国日益增长的军事力量的共同担忧，两位部长誓言进一步加强国防技术合作。

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在22日接受澳大利亚广播公司ABC采访时，马尔斯对印度和澳大利亚所面临的战略形势作了直率的评估。

“我认为，在我们两国的历史上，从来没有出现过战略关系如此强烈一致的时候”，马尔斯说，“对（印度和）澳大利亚来说，中国是我们最大的贸易伙伴。同时，对于印度和澳大利亚来说，中国是我们最大的安全隐患。”

马尔斯补充说，“我们都在努力调和这些事情，这不是一个容易解决的问题。现在是与朋友交流经验的时候了”。

这位国防部长告诉澳大利亚广播公司ABC，他还希望澳大利亚和印度加深联繫，以实现更大的情报和信息共享，同时寻找新的机会来扩大军事训练。

会见结束后，马尔斯与印度国防部长拉杰纳特·辛格（Rajnath Singh）发表了一份联合声明，表示他们欢迎印度和澳大利亚之间“日益多样化和频繁的防务演习和交流”，并发誓推动印度-澳大利亚国防研究和物资合作联合工作组（JWG），该小组旨在加强国防工业间的联繫，将于今年末在澳大利亚举行会议。

当天，马尔斯在印度国防学院（National Defence Academy）发表演讲时表示，中国2020年沿实际控制线（LAC）对印度军队的攻击是一个 “我们都应该注意的警告”，澳大利亚当时站出来维护印度的主权，现在也会继续这样做，同时强调中共应致力于“通过对话解决这一争端”至关重要。

马尔斯说，“基于秩序的全球规则在任何地方都很重要，包括在地球上最高的地方”。

马尔斯说，俄罗斯对乌克兰的战争是另一个警告，“我们不能仅仅依靠经济上的相互依存来阻止衝突；而且，当一个国家坚持军事集结而造成军事力量不平衡时，遏制可能就会失败。”

马尔斯建议，澳大利亚和印度应尝试达成新的协议，允许两国军用飞机和船只定期进入和使用对方的国防设施。

澳大利亚知名研究中心“格里菲斯亚洲研究所”（Griffith Asia Institute）的霍尔（Ian Hall）博士对印度和澳大利亚测试新的合作想法表示肯定。

霍尔告诉ABC，“相互准入是合乎逻辑的下一步，尤其是在孟加拉湾和进入太平洋的通道上与印度合作进行海上监视。”，找到有效地合作方法非常重要。