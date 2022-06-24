中国学生后年起可在内地应考香港DSE 试卷保密惹关注

中港/教育

中国内地的中学考生，可望于2024年起，在内地报考香港的中学文凭试，毋须亲身到香港赴考，英文口试及体育或音乐科的实习考试子外。有升学辅导机构认为，新安排不会增加香港本地学生升大学的竞争，但争取顶级成绩的竞争则可能会上升。但更惹人关注的，是试卷的保密安排。

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现时中国的中学生亦可以自修生名义来港参加中学文凭试（Hong Kong Diploma of Secondary Education Examination，简称DSE），但必须亲身赴港应考，过去四年，这类考生人数介乎204至396人之间。有在中国内地开办DSE应试班的教育机构简介中解释，中国学生选择不考内地高考而报考DSE，是因为可以DSE成绩直接报读香港的大学或往海外升学，而香港DSE考生每年约5万人，竞争比在中国千万高考生中取得好成绩再来港报读低。

香港考试及评核局昨(23日) 公布，2024年将在中学文凭试（DSE）首次引入「异地同考」，让中国合资格港人子弟学校获该局批核成为「与考学校」后，保送中六学生于原校考DSE笔试；而外校、其他内地自修生在「得到当地相关部门同意」后，可在「与考学校」应考。不过，个别科目仍须在香港应试，包括英文口试、体育或音乐科实习考试；而乙类应用学习科目、丙类其他语言科目则只会在港开办和考试。

深圳香港培侨书院龙华信义学校已向考评局申请成为「与考学校」，该核总校长吴育智表示，DSE课程一直受大湾区家长追捧，方便学生在内地应考，令学生毋须舟车劳顿赴港应考，应会大受欢迎。

学友社学生辅导顾问吴宝城指出，新安排预料不会令应试人数大幅上升，因为筹备文凭试需时至少三年，增加应试方便性只是其中一个轻微影响考生的因素，最终须视乎课程内容或将来的升学衔接。他又说，文凭试第1至5等级是依照水平参照原则评级，不会因为考生增加而影响等级成绩；但5*及5**等级是以常模参照评级，所以有机会因考试人数上升而令竞争加剧，使本地考生更难获取5*或以上成绩。至于升学竞争，由于中国考生以非大学联合招生办法竞争大学的资助学位，不会影响现有香港学生的竞争。

不过，更多人关注中国应考的监考和试卷保密问题，考评局表示，考试运作和监考要求「会尽量与香港考试的做法一致」。而前考评局秘书长唐创时则表示，北上营办文凭试须解决不少考评问题，包括检视应否分两条队评分，减少报考中国学生人数增加对香港考生评分的影响，亦要小心处理来往两地运送试卷牵涉的保密性等问题。民主党教育政策发言人朱子洛亦忧虑在中国进行考试未能如香港般严谨和相关的试卷保密安排；他亦质疑考评局的权力能否延伸至中国，难以维持香港文凭试的公信力，建议中国应考试卷亦送来香港评分，以确保评卷准则一致。