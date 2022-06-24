中国律师界的泰斗和良心张思之先生逝世

中国/司法/人权

中国律师界泰斗级人物张思之6月24号去世，享寿95岁。有律师指出，在中国律师界，张思之最能体现批判精神和独立精神；他也是中国法制史上的一个标志，一个时代由此终结。

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张思之1927年生于河南，是中共建政后第一代法官和律师，但也是1957年第一个被打成右派的律师，历经长达15年的劳改。文革结束后，他重返律师界，1981年指定为李作鹏林彪、江青反革命集团案辩护。89民运后，他也曾为鲍彤、王军涛、高瑜、浦志强等自由派人士、维权律师辩护。他参与辩护的案件还包括1988年大兴安岭大火庄学义玩忽职守案；2003年新青年学会案上诉律师；2003年郑恩宠泄密案；2006年聂树斌案申诉案等等；他的这些办案的辩词和过程都在《我的辩词与梦想》《我们律师》等著作中详细记录和描述，从书中可以看出，他和团队对每个案件都准备极其充分的准备，不放过任何一个细节，辩词极具说服力，但面对高墙，几乎所有的官司都以败诉结束，尽管如此，他依然却被尊为中国律师界的良心和荣耀。

自2000年以来，他远离法庭，陪伴和影响了一大批年轻世代的维权者，他尤其是艺术家艾未未的律师浦志强和夏林的导师。

深受2014年中国律师被打压的影响，他决定重返前线，为5月被捕的浦志强辩护。但审判及其压力使他付出了代价：2014年9月，他患上了脑血栓，之后一直没有康复。疾病剥夺了这位发明了在中国说不能说的话的艺术的人的声音。

张思之先生的法文版传记作者高玉迪向张思之致敬表示：今天消失的是一位自由而勇敢的人，这位律师为中国所有其他人铺平了道路。一个人的一生只为了一个目标：证明不同的思维方式绝不是一种犯罪。

《律师文摘》杂志主编，也是张思之中文版传记的作者孙国栋对财新说：“张先生的一生长度够长，厚度也足够厚，可以说是中国律师的荣辱史，也是中国法治的兴衰史。”

2008年11月，海因里希·伯尔基金会在柏林宣布，授予张思之该年度的佩特拉ㆍ凯利（英语：Petra Kelly）奖，以表彰他“为在中国保障人权和建设法制国家及律师制度做出的杰出贡献”。