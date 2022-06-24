中国驻澳大使去科大演讲遭遇抗议

中国/澳大利亚

中国驻澳大利亚大使肖千周五今天在悉尼一所大学就两国紧张关系的未来进行演讲时，多次被抗议批评打断，但肖千对嘲笑他的人权活动家也进行了抨击。

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据法新社今天报道说，澳大利亚活动人士嘲讽中国驻澳大利亚大使。自1月起担任该职务的肖千刚刚开始在悉尼科技大学的演讲时，就被抗议者打断，他们呼吁为西藏和香港提供自由。肖千多次被举着标语牌的抗议者打断，其中一些标语牌谴责了针对新疆穆斯林维吾尔族的镇压政策以及批评邀请肖千演讲的大学。

但肖千说，以这种方式被反复打断违反了言论自由。

而邀请肖千进入校园的澳中关系研究所所长詹姆斯-劳伦森说，大学 "欢迎校园内的言论自由"。但他说：然而，这项权利并不包括扰断客人说话。

据该消息，在肖千的演讲中，一名抗议者被保安请出了大厅，因为她高喊：”科技大学不能接待一个种族灭绝的独裁者。“另一名抗议者手举一块写着 "自由西藏"、"自由东突厥斯坦 "的标语牌，但她的标语牌被一名听众从手中夺走。

自2020年以来，在澳大利亚呼吁对新冠病毒大流行病的起源进行独立调查之后，北京和堪培拉一直处于对立状态。堪培拉随后将中国巨头华为排除在建设该国5G电信网络的合同之外。

作为澳大利亚最大的贸易伙伴，中国针对澳大利亚的十几种产品，包括煤炭、葡萄酒和大麦采取了报复性措施。

6月中旬，澳大利亚新任国防部长理查德-马尔斯在新加坡举行的香格里拉对话会期间会见了中国国防部长。这是三年来两国之间的第一次的部长级会议。

据肖千在讲话中说，澳大利亚5月份的选举中，中左翼工党获胜，为两国关系的 "可能改善创造了机会"。肖千还援引中国外交部长王毅的话说，"重启需要具体行动"，并指出在政治、经济和安全以及地区事务方面了有合作潜力。