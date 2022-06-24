习近平加强监管之际 马云现身西班牙

马云重现西班牙

外媒报导，阿里巴巴创办人马云日前乘坐他的超级游艇，回到西班牙马略卡岛，在岛上打高尔夫球。习近平再次下令加强对平台经济监管之际，马云在海外的行踪曝光，引起关注。

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据搜狐科技报导，6 月 24 日，阿里巴巴创始人马云现身西班牙马略卡岛的消息传出。

照片中，他正在持杆打高尔夫，豪掷2亿美元购买的超级游艇也停靠在当地海岸边。实际上，西班牙媒体《马略卡岛日报》的报导比中国大陆的报导要早四天。

《马略卡岛日报》6月22日报导，中国亿万富翁马云乘坐他的超级游艇“禅”回到了马略卡岛。21日，当地民众在卡尔维亚海岸附近看到了这艘超级游艇。

《马略卡岛日报》还发布了马云手持高尔夫球棍，以及坐在高尔夫球车上的照片，显示他正在岛上打高尔夫球。但与他一同打球的是谁，报导中没有提及也没有公布相关照片。

马略卡岛是西班牙巴利阿里群岛的最大岛屿，位于西地中海，是著名的旅游点和观鸟去处。去年夏天，马云也乘坐豪华游艇“禅”访问了马略卡岛。这是他批评中共金融监管机构被消失一年多后，首次外访。

当时，阿里巴巴旗下的香港《南华早报》称，马云此行是作为“西班牙农业区和公司考察之旅”的一部分。