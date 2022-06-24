俄乌战争：中国天然气采购“弃美投俄”

中国/美国/俄罗斯/乌克兰

俄乌战争正以种种形式重塑全球能源流动，美国增加了对欧洲的天然气供应，俄罗斯则更加依赖于对中国的天然气供应。中国海关数据显示，2月至4月期间，中国从美国进口的液化天然气同比大降了95%。而与此同时，中国对俄罗斯液化天然气的购买量增加了50%。

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据华尔街日报署名Brian Spegele / Sha Hua今天报道称，俄乌战争打断中美能源贸易，中国天然气采购“弃美投俄”。

去年的这个时候，中国正紧锣密鼓地从美国购买尽可能多的天然气。而在俄罗斯入侵乌克兰后，中国几乎停止了购买美国天然气，转而增加来自俄罗斯的采购量。

尽管美中关系摩擦不断，然而直到最近，能源贸易一直都是双方关系不断加深的领域。在特朗普(Donald Trump)政府与中国达成的贸易协议中，大规模能源销售是重头戏。对于中国政府来说，液化天然气进口提供了一个具体事例，可以显示出中国不断增长的经济如何帮助美国创造就业机会。

但俄乌战争已令上述美中能源贸易陷入停顿。在俄罗斯入侵乌克兰后，欧洲的响应是承诺将削减对俄罗斯天然气的进口。随着欧洲国家争相寻找其他进口来源以填补俄气缺口，美国的液化天然气成为屈指可数的替代选择之一，导致天然气价格飙升至历史最高点。

与此同时，中国经济放缓，抑制了能源需求，这是中国对美国液化天然气需求减少的原因之一。另一个原因则是中国可以从俄罗斯获得更便宜的天然气，在俄乌战争爆发后的几周内，中国买家以低于市场价的水平大肆采购俄罗斯液化天然气。

中国海关数据显示，2月至4月期间，中国从美国进口的液化天然气同比大降了95%，而与此同时，中国对俄罗斯液化天然气的购买量增加了50%。5月份的数据显示，中国对美国液化天然气的需求温和回升，但仍远远低于上年同期的水平。

这些变化并不仅限于天然气市场。中国5月份从俄罗斯进口的石油同比激增55%，俄罗斯超越沙特阿拉伯，成为中国最大的石油供应国。由于一些国家因俄乌战争而削减了俄能源进口，俄罗斯一直在大幅折价销售石油。

据华尔街日报说，俄乌战争正以种种形式重塑全球能源流动，其中最重要的或许是，这场战争迫使俄罗斯在被西方日益孤立的情况下，更多地依赖中国提供经济支持。

该报道原文链接：cn.wsj.com/articles/%E4%BF%84%E4%B9%8C%E6%88%98%E4%BA%89%E6%89%93%E6%96%AD%E4%B8%AD%E7%BE%8E%E8%83%BD%E6%BA%90%E8%B4%B8%E6%98%93-%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%A4%A9%E7%84%B6%E6%B0%94%E9%87%87%E8%B4%AD-%E5%BC%83%E7%BE%8E%E6%8A%95%E4%BF%84-11656040808