台湾一退将因替北京间谍的指控今遭起诉

台湾/退将

台湾检察官说，一名退休的台湾将军和一名高级军官周五被起诉，因为他们被指控参与了为中国发展一个间谍集团。

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据法新社今天报道称，台湾将军在中国间谍案中被指控。自1949年中国内战结束以来，台北和北京一直在相互监视，当时国民党在被共产党打败后逃到了台湾岛上。

据台北地区检察院说，这位姓钱的少将和一位姓魏的中校被指控违反台湾国家安全法。

据消息人士在一份声明中说，他们被指控帮助一名姓谢的香港人，该人在中国南方的广东省为一个与北京的中央军事委员会有关的组织工作。音译为谢国忠以做生意的名义前往台湾，招募退休官员。他向他们提供膳食和旅行，以便利用他们与那些现役军人进行接触。

该声明说，钱姓将军和魏姓中校力图招募一名台湾空军高级官员，该官员在2019年7月至2021年6月担任台湾国防部副部长，但招募没有成功。

消息说，指控指"两名被告都图谋危害国家安全，为中国的军事机构发展一个网络"。

目前是台湾总统蔡英文的战略顾问的张姓官员，去年曾被怀疑与此案有关联。他最终被传唤为证人，没有受到间谍指控。

法新社说，案件曝光后，谢姓香港人不再前往台湾，但他被列入台湾的通缉名单。